Os desafios do novo diretor artístico de Serralves

Com fama de discreto mas de pulso firme, o francês Philippe Vergne assume esta segunda-feira a direção artística do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto.

Um desafio complexo, depois das convulsões que afetaram a instituição em 2018 e perante uma administração que gosta de deixar a sua marca, mas que, no entender das cinco figuras ligadas à arte contactadas pelo JN, com sinais de poder ser cumprido com brilhantismo, se atentarmos no seu currículo recheado.

Compreender a realidade nacional