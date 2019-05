Os dias de Sintra de Isabelle Huppert

João Antunes, em Cannes Hoje às 10:07 Facebook

"Frankie", de Ira Sachs, inteiramente rodado em Portugal, bem recebido em Cannes

É a entrada mais portuguesa na competição de Cannes desde que Pedro Costa se candidatou à Palma de Ouro em 2006, com "Juventude em Marcha". "Frankie", do cineasta norte-americano Ira Sachs, foi rodado em Outubro na região de Sintra, tem uma participação financeira portuguesa na ordem dos 35% do seu orçamento, gerido pela produtora portuguesa O Som e a Fúria e tem portugueses nos principais postos da equipa técnica, da fotografia ao som, passando pelo guarda-roupa e pela direção artística.

O filme gira em torno da personagem que dá o título ao filme, uma célebre atriz francesa que, quando descobre que tem uma doença incurável, resolve juntar família e amigos na região de Sintra. O grupo integra membros de três gerações diferentes, em relações por vezes intercruzadas e inclui ainda um guia turístico, afastado da mulher para beneficiar do afluo sazonal de turistas.

O filme retoma a dupla constituída pelo realizador e pelo coargumentista brasileiro Mauricio Zacharias, que já estivera na rigem de dois filmes estreados em Portugal, "O Amor é uma Coisa Estranha" e "Homenzinhos", e que colocaram Ira Sachs na lista dos valores seguros de um cinema americano verdadeiramente independente.

Afirmando a universalidade da linguagem cinematográfica, é curiosa a transposição do universo do cineasta para uma localização geográfica estranha, mas a dimensão romântica e melancólica de Sintra, com os seus palácios, as suas ruelas, as pequenas estradas rodeadas de arvoredo e as vilas privadas magníficas, confere ao filme o tom mágico e do fim de um tempo, do tempo da personagem central, que estaria na mente do seu realizador ao avançar para este projeto.

A ambição desta produção, cujos diálogos e situações já foram comparadas ao universo de Eric Rohmer, pode aferir-se pelos nomes que foram colocados ao lado de Isabelle Huppert. Em muitos casos, estas produções internacionais apoiam-se num único nome grande para o elenco, o que não é de todo o caso de "Frankie". Além de Isanelle Huppert, passam pelo filme Brendan Gleeson e Marisa Tomei, Greg Kinnear e Pascal Greggory, a que há a juntar as presenças portuguesas de Carloto Cotta e Márcia Breia.

E é impossível falar de "Frankie" sem referir a fotografia luminosa de Rui Poças, por estes dias uma referência na sua área no cinema internacional. Aguarda-se com expectativa a cerimónia de entrega de prémios, a decorrer depois de amanhã ao fim da tarde, aqui em Cannes. Pode ser que o júri de Alejandro Gonzalez Iñarritu nos reserva alguma surpresa no palmarés final.