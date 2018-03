Os percalços que marcaram as semifinais do Festival da Canção

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:09 Facebook

Falar, no futuro, da edição deste ano do Festival RTP da Canção será, também, falar dos vários contratempos com que a organização do evento teve de lidar ao longo da competição.

Logo na primeira semifinal, e ainda no decorrer da gala, quando Jorge Gabriel e José Carlos Malato promoviam os números de telefone de cada participante, a atuação de Maria Amaral não foi mencionada. Segundos depois, com o erro já identificado, os apresentadores anunciaram a linha telefónica da última a subir ao palco.

A noite ficou ainda marcada por um "erro na transcrição dos pontos do televoto", identificado num "processo de auditoria interna" acionado após a gala. Resultado: com a nova classificação final oficial, a dupla Beatriz Pessoa/Mallu Magalhães abandonou o leque de finalistas, para dele fazer parte Rui David/Jorge Palma.

Imprevistos ultrapassados, houve novos obstáculos na segunda semifinal. A abrir, um erro técnico impediu os espectadores de escutarem com clareza a voz de Maria Inês Paris. A intérprete voltou a atuar após todos os outros concorrentes.

Acabou por ser apurada para a final, tal como Diogo Piçarra (na foto), o favorito da noite. Mas acusações de plágio de que foi alvo levaram-no a tomar a iniciativa de abandonar a prova. A RTP "compreendeu e aceitou" a decisão e convocou a oitava classificada, Susana Travassos (com um tema de Aline Frazão), para o seu lugar.