Oscars: nunca houve corrida tão desatada como esta

Pode "Roma" dar à Netflix o seu primeiro Oscar de melhor filme? Spike Lee ganhará como realizador? Rami Malek é tão bom que conseguirá exorbitar "Bohemian rhapsody"? Uma coisa será certa: Glenn Close já ganhou.

Os memorialistas garantem: esta é a corrida ao Oscar de melhor filme mais aberta de que há recordação no século (cerimónia à 1 hora na Fox). Os prémios precedentes, que dão pistas ao Oscar, só espelham dispersão: a Associação de Produtores premiou "Green book", a Associação de Realizadores escolheu "Roma", a Associação de Atores coroou "Black Panther". As poderosas guildas não conseguiram aglutinar apoios num só favorito, revelando literalmente que qualquer um pode ganhar.

O escrutínio preferencial favorece "Roma", a súpera tese de amor fraterno do mexicano Alfonso Cuarón, com dez nomeações e produção Netflix - seria histórico: nunca um filme de uma plataforma "streaming" ganhou o Oscar maior. Mas "Green book", drama rácico do iconoclasta Peter Farrelly sobre a flórea amizade entre o pianista afro-americano Don Shirley (Mahershala Ali, nomeado) e o seu motorista italo-americano (Viggo Mortensen, secundário) na América racista dos anos 60 tem boas chances, apesar de o filme, demasiado contido, não nos atiçar como devia.

Ciclópica surpresa seria a vitória de "Black Panther", a primeira obra de super-heróis de sempre a correr para melhor filme (7 nomeações) - não, o Batman de Christopher Nolan, "The dark knight" (2009), assombrosa alegoria "noir" pós-11/9, não chegou à nomeação do Oscar do ano; mas premiou, e com justíssima honorabilidade, o Joker de Heath Ledger, que falecera nesse ano.

Nos bastidores do poder

Dos oito concorrentes, se pudesse haver ex aequos, a escolha estaria aqui, em dois filmes muito engenhosos sobre o poder e a sua congénita corrupção: "Vice" (8 nomeações), sardónica biografia de Dick Cheney, vice-presidente de Bush Jr., arquiteto da invasão do Iraque em 2003 e comprovado criminoso de guerra nunca julgado; e "A favorita" (10 nomeações), comédia do superlativo grego Yorgos Lanthimos cheia de escabro, sinapses e riso nervoso sobre a corte da rainha Ana da Grã-Bretanha e a suas consortes-amantes. Arreliosa seria a vitória de "Bohemian rhapsody", um filme divisivo e assaz oco para lá do seu talentoso ator Rami Malek/ Freddy Mercury - mas quem tem mãos mede o fogo...

Com o "star power" convocado, há um casal (também além da ficção?) a fazer sensação: Bradley Cooper e Lady Gaga, a força por trás de "Nasceu uma estrela" - e que dará à cantora de "Shallow" o primeiro Oscar à primeira nomeação. O drama musical é sobre a lenta agonia de uma estrela country, a florescência de uma cantora estreante e a doce e agra relação que nasce no meio dos dois.

As polémicas da ordem

Num tempo americano, logo global, de pós-verdades, esborrifos políticos e indignação instantânea virtual, há sempre polémicas. São estas as deste ano: a cerimónia não tem anfitrião, o que não sucedia desde 1989 (ninguém substitui Kevin Hart, que se retirou após ressurgirem os seus tweets homofóbicos do passado); a Academia recuou quando disse querer eliminar da emissão prémios de categorias "menores" (para encurtar uma cerimónia que dura quatro horas e há anos que perde audiências); e recuou ainda quando quis criar a categoria Filme Mais Popular, colando-se despudoradamente ao dinheiro e à bilheteira, mas sem perder a costela "arty" que lhe dá deferência, além de centelha.

Nem de propósito: há muito tempo, pelo menos desde 2013, o ano em que venceu, e bem, Ben Affleck e "Argo", que não se viam tantos produtos tão populares nos corredores ao melhor filme. É praticamente a overdose da bilheteira: o provento combinado dos oito filmes, e contando só o "box office" dos EUA, superou já mil milhões de dólares em lucros...

E já tínhamos reparado nisto? Há dois portugueses que podem ir ao Oscar: Joana Niza Braga e Nuno Bento, 27 anos ambos, correm na pista de som do documentário "Free solo". É razão que basta, além de o filme é favorito, para o fazer estrear cá.

As nossas apostas

Melhor filme

Roma

Alfonso Cuarón

A poética masterclass do amor fraternal e da infância de Cuarón no México de 70 é consensual e parece imbatível (10 nomeações) - pode triunfar ainda como filme estrangeiro. Ombreia em alcance artístico com "Vice" e "A favorita", mas este, que é grego, ácido e alienígena, é polarizador.

Melhor realizador

Spike Lee

BlackkKlansman

Talvez nunca tivéssemos reparado: Spike Lee, 61 anos, excelso cronista da raça e das suas iniquidades, nunca ganhou o Oscar competitivo. Far-se-á História? Este ano Spike pode abocanhar três: filme, realizador e argumento (tem 6 no total) e só Alfonso Cuarón faz frente a esta ótima comédia KKK da vida real.

Melhor Atriz

Glenn Close

A mulher

A atriz de 71 anos foi nomeada 7 vezes e nunca ganhou - nem com as superlativas composições de "Atração fatal" (1987) ou "Ligações perigosas" (1988). Com o Globo de Ouro já agasalhado, é magnética e comovente no papel de uma mulher resiliente que se rebela contra o marido. É o seu ano.

Melhor ator

Rami Malek

Bohemian Rhapsody

Só Chistian Bale, que emerge de dentro do corpo de Dick Cheney em "Vice", pode desafiar o superfavorito Malek, que dá espessura e dimensão psicológica a Freddy Mercury no monocórdico "Bohemian raphsody". Quem devia ganhar? O lancinante Willem Dafoe, que é Van Gogh "À porta da eternidade".

Os nomeados

Melhor filme

Black Panther

BlackkKlansman

Bohemian raphsody

A favorita

Green book

Roma

Assim nasce uma estrela

Vice

Melhor realizador

Spike Lee, BlacKkKlansman

Alfonso Cuarón, Roma

Pawel Pawlikowski, Guerra Fria

Yorgos Lanthimos, A favorita

Adam McKay, Vice

Melhor atriz

Yalitza Aparicio, Roma

Glenn Close, A mulher

Olivia Colman, A favorita

Lady Gaga, Assim nasce uma estrela

Melissa McCarthy, Can you ever forgive me?

Melhor ator

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, Assim nasce uma estrela

Willem Dafoe, À porta da eternidade

Rami Malek, Bohemian Raphsody

Vigo Mortensen, Green book

Melhor atriz secundária

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Regina King, Se esta rua falasse

Emma Stone, A favorita

Rachel Weisz, A favorita

Melhor ator secundário

Mahershala Ali, Green book

Adam Driver, BlackkKlansman

Sam Elliott, Assim nasce...

Richard E. Grant, Can you ever...

Sam Rockwell, Vice

Melhor documentário

Free solo, Jimmy Chin

Minding the gap, Bing Liu

Hale county this morning, this evening, RaMell Ross

Of fathers and sons, Talal Derki

RBG, Julie Cohen, Betsy West

Melhor filme estrangeiro

Roma, Alfonso Cuarón

Capernaum, Nadine Labaki

Guerra fria, Pawel Pawlikowski

Shoplifters, Hirokazu Koreeda

Never look away, F. Henckel

Melhor animação

The Incredibles 2

A ilha dos cães

Ralph na Internet

Homem-aranha: universo aranha

Mirai no mirai