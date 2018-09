"Otelo": Semeando o mal não se colhe o bem

Catarina Ferreira Hoje às 12:20 Facebook

"Esta é uma história de violência doméstica. Uma história de traição, ambição, paixão, amizade e amor", conta Nuno Carinhas, diretor artístico do Teatro Nacional de S. João, sobre "Otelo", encenação que assina e que estreia esta sexta-feira.

Esta é a segunda incursão de Carinhas pelo universo de William Shakespeare, depois de um bem sucedido "Macbeth". No elenco traz nomes firmados do panorama teatral português como Dinarte Branco, no papel de "Iago", Maria João Pinho como "Desdémona" e João Cardoso no papel de "Otelo". "Felizmente estiveram todos disponíveis. Este elenco tem a particularidade de ser muito maduro o que traz outra densidade, aqui não há inocências", comenta o encenador.

De Veneza - com o ambiente enfatizado pela arquitetura do próprio Teatro Nacional de S.João - a Chipre, as personagens navegam rodeadas de águas turvas que deixam adivinhar as sementes da discórdia e as más intenções semeadas por "Iago", o motor da ação.

"Otelo, o mouro de Veneza", aqui encarnado como um estrangeiro, é enganado por "Iago", acreditando que a sua esposa "Desdémona" o trai com o seu amigo "Cássio". "Há pessoas que são muito amáveis e sedutoras, mas quando em exercícios de poder, revelam-se uns crápulas, facínoras. Shakespeare ensina-nos a ter uma certa empatia por estas personagens", desvela Carinhas.



"Só se vê a maldade em puro uso", grita "Iago". Atormentado por uma psicose, este personagem crê que todos estão apaixonados pela sua mulher, "Emília" e que ela sendo adúltera, corresponde a esses avanços. Escudado nessa pretensão, promove a cada conjunção uma nova oportunidade para lesar Otelo, usando todos aqueles cujos interesses e ensejos sirvam para tal.

A misoginia é um tema recorrente em toda a peça. Maria João Pinho comenta: "As mulheres em Otelo são muito fortes, mas é assustador saber que não evoluímos assim tanto e que tudo serve de desculpa para a violência doméstica".

Numa outra camada de leitura aparece a xenofobia. "O estrangeiro ocupa uma posição como pertencente a uma sociedade, mas esse movimento de integração nunca se efetiva", comenta Dinarte Branco sobre a obra.

A matriz dos clássicos reside nessa pertinência. Apesar de "Otelo" ter sido escrita no século XVII, os temas que aborda são temáticas latentes na sociedade contemporânea.

Nuno Carinha assina também a cenografia e figurinos da produção e a tradução é de Daniel Jonas. No elenco figuram também António Durães, Diana Sá, Joana Carvalho, João Cardoso, Jorge Mota, Paulo Freixinho, Pedro Almendra e Pedro Frias.

O espetáculo estará em cena até 13 de outubro e pode ser visto na quarta-feira e sábado, às 19 horas; na quinta e sexta-feira, às 21 horas; e no domingo, às 16 horas. Além dos espetáculos há uma extensa programação paralela.