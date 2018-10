Otelo: Xadrez maligno no palco do São João

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 11:25 Facebook

Quando Otelo fala em "desvio da natureza", no espetáculo de Nuno Carinhas que estreou sexta-feira no Teatro São João, no Porto, percebemos que o vírus do ciúme se instalou na sua consciência. E que o chefe militar garboso foi atingido nos alicerces, caindo do alto da sua racionalidade e equilíbrio para o poço mais fundo do desespero.

Algumas cenas à frente, vamos assistir a um choro copioso, a uma contorção que se arrasta por vários minutos, a uma dança entre o manipulador e o ludibriado. A envolvê-los há uma espécie de expositores voltados ao contrário, como se aquilo a que assistimos estivesse para lá do que pode ser mostrado, um bastidor com sentimentos demasiado cruéis.

É nesse lugar que decorrem os diálogos decisivos entre as duas personagens centrais da peça de Shakespeare. Otelo, interpretado por João Cardoso, e Iago, o porta-estandarte que tem a astúcia dos deuses e a maldade mais feroz dos humanos, encarnado magistralmente por Dinarte Branco. Iago não tolerou ser preterido por Otelo, que promoveu Cássio ao posto de tenente, e resolve vingar-se, urdindo uma trama ominosa para convencer o general de que a sua mulher, Desdémona (Maria João Pinho), anda a traí-lo com Cássio (Pedro Frias).

A peça chama-se "Otelo", mas o domínio intelectual no texto pertence a Iago, criatura que Dinarte Branco tornou sibilina e pegajosa, com olhos que parecem refletir as águas turvas de um canal fétido de Veneza, onde decorre parte da ação, e uma gestualidade que evoca o Kurtz de Marlon Brando. Apetece subir ao palco e agredi-lo com um tubo de aço.

Quando os expositores se voltam para a plateia, no último dos cinco atos, apenas exibem disformidades. A trama produziu o seu efeito e os espelhos deformadores mostram a realidade de mentes torturadas e os seus atos monstruosos.

A segunda incursão de Nuno Carinhas ao universo de Shakespeare, em que contou com a assistência de Sara Barros Leitão e a tradução de Daniel Jonas, que trouxe agilidade contemporânea ao texto do século XVII, resultou num espetáculo tremendo, em que apenas se lamenta a saída de cena a 13 de outubro.