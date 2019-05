Hoje às 12:18 Facebook

Owan apresentam "Sweet Symphony" na redação do JN, esta quinta-feira, a partir das 15.30 horas. O showcase vai ser transmitido em direto no Facebook.

Depois de em 2014 editarem o primeiro álbum "And Now You", os OWAN editam agora o novo álbum "Sweet Symphony".

Álbum este, que também ficou a cargo do produtor Quico Serrano (produziu para nomes como Pedro Abrunhosa entre outros) e já conta com um tema nomeado para melhor tema rock de 2018 pelo International Portuguese Music Awords - IPMA.

OWAN (Out With A New) é um projeto musical criado e liderado por Danniel Boone.