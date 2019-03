Pablo Alborán regressa a Portugal

Hoje às 17:19 Facebook

Pablo Alborán está de regresso a Portugal para um concerto único em Lisboa. O artista espanhol sobe ao palco do Campo Pequeno no dia 28 de junho.

O músico trará os seus grandes sucessos e as canções do novo álbum "Prometo", editado em 2017. "Prometo", "No Vaya a Ser", "Tu Refugio" e "La Llave" são alguns dos temas.

Pablo Alborán foi o artista que mais vendeu em Portugal, em 2012. O álbum "En Acustico" bateu o recorde de 37 semanas de permanência no primeiro lugar do top de vendas nacional.

Os bilhetes serão colocados à venda no dia 16 de março.