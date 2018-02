Paixão da rádio celebra-se com emissão a partir de Paredes de Coura

Ana Rita Neto Hoje às 17:15 Facebook

Twitter

"A Paixão Rádio" é celebrada, esta sexta-feira, no centro da vila de Paredes de Coura, com a emissão de quatro programas da rádio portuguesa. "Manhã TSF" (TSF), "Antena Aberta" (Antena 1), "Prova Oral" (Antena 3) e "Serões Inquietos" (TSF) serão emitidos a partir da vila minhota.

A homenagem à rádio começa esta sexta-feira bem cedo, com a "Manhã TSF", da TSF, entre as 8 e as 10 horas, prossegue depois com a "Antena Aberta", programa da Antena 1, entre as 11 e as 12 horas, recuperando ao final da tarde a emissão rádio com a "Prova Oral", da Antena 3, entre as 19 e as 20 horas, prolongando noite dentro com os "Serões Inquietos", da TSF, entre as 21 e a 23 horas.



À exceção deste último programa, que será transmitido a partir do Museu Regional de Paredes de Coura, todos os outros serão transmitidos a partir da Galeria Noroeste / Coura, no edifício da Caixa de Crédito Agrícola, onde também estará patente a exposição "Radiofonia: a paixão da rádio", cuja inauguração está marcada as 18 horas. Na mostra é possível ver dezenas de aparelhos de rádio, colecionados ao longo dos anos por Sansão Vaz. Uma coleção que começou em 1985, mas que reúne recetores desde 1928 até à década de 60.

A "Tertúlia matinal: a Paixão da Rádio, o amor ao jornalismo e à arte de contar" decorrerá na manhã deste sábado, entre as 11 e as 13 horas, na Biblioteca Aquilino Ribeiro. Conta com a presença de Ana Maria Lourenço, consultora de comunicação, António Jorge, da Antena 1, Fernando Alves e Pedro Pinheiro (TSF), Fernando Alvim (Antena 3) e Sofia Branco, presidente do Sindicato dos Jornalistas. A conversa será moderada por Ricardo Alexandre, jornalista da RTP.

A iniciativa, da Câmara Municipal de Paredes de Coura, com o apoio do Crédito Agrícola - Caixa do Noroeste, pretende homenagear a rádio, antecipando a comemoração do Dia Mundial da Rádio, celebrado a 13 de fevereiro.