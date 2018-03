Paixões húngaras e aparições portuguesas no Fantasporto

Ricardo Fonseca Hoje às 00:48 Facebook

"Aparição", de Fernando Vendrell, e "O talhante, a prostituta e o zarolho", de János Szasz, estrearam-se esta quinta-feira num festival que aposta cada vez mais nas cinematografias com menor visibilidade.

Apesar do cinema fantástico, que não abrange apenas filmes de terror, ser a matriz do Fantasporto, há muitos anos que o festival não se limita a um género. "A aposta em cinematografias menos visíveis e em filmes que têm dificuldade de entrar no circuito comercial português tem sido uma constante nas últimas edições", garantiu Mário Dorminsky, diretor do Fantas, em conversa com o JN.

Boa prova disso é "O talhante, a prostituta e o zarolho", filme do húngaro János Szasz, que foi exibido na passada quinta-feira. Dificilmente esta produção de 2017, de um realizador que foi já distinguido no festival, em 2008, com o prémio de Melhor Realização por "Opium: Diary of a mad woman", terá distribuição nas salas portuguesas. O que é uma pena, porque se trata de um filme intenso, rigoroso, que equilibra com mestria o humor e o grotesco e nos serve belíssimas imagens a preto e branco. É também uma janela para a cinematografia húngara, que se tem revelado, nos últimos anos do festival, uma das mais pujantes entre as "menos visíveis".

O filme baseia-se numa história verídica, ocorrida em Budapeste em 1925, e o seu tema poderá resumir-se na frase "tudo pode ser comprado, porque tudo tem um preço." O título remete para um triângulo amoroso de contornos bizarros. Gusztáv Léderer, o "zarolho", é um oficial envolvido no massacre de judeus comunistas, que é agora perseguido pela justiça militar. Conhece Maria, a "prostituta", na noite em que ambos se preparavam para se suicidar. Cria-se entre eles uma empatia de condenados, mais do que uma relação amorosa. O terceiro vértice do triângulo é Ferenc Kudelka, proprietário de um grande matadouro, que emprega Gusztáv e se apaixona por Maria. "Sinto que estou a viver debaixo da terra, sem ninguém que me aqueça", diz Ferenc a Maria, que o rejeita inicialmente.

O "talhante" acredita que tudo pode ser comprado e, em desespero de causa, vai subindo as suas ofertas pecuniárias a Gusztáv para que ele o deixe dormir com Maria. O casal vai recusando, mas acaba por conceber um plano para ficar com o dinheiro de Ferenc. A ideia de que "tudo está à venda" é também explorada pela intenção de uma empresa alemã de comprar o negócio de Ferenc. A consequência da modernização do matadouro, será o despedimento de quase todos os trabalhadores

A "Aparição" de Fernando Vendrell

Outro filme que se distancia do "fantástico", mas que terá certamente distribuição nas salas portuguesas, é "Aparição", de Fernando Vendrell, que foi exibido em antestreia também esta quinta-feira.

Baseado no livro homónimo de Vergílio Ferreira, que foi publicado em 1959, "Aparição" acompanha Alberto Soares, interpretado por Jaime Freitas, na sua jornada como professor de liceu em Évora. Além de alter-ego do escritor, Alberto serve ainda, no romance de Vergílio, como dispositivo para a reflexão existencialista sobre a relação do homem com a sociedade, com Deus e consigo próprio. "Aparição" significa, nas palavras do escritor, a revelação do homem perante si próprio: "Sinto nas vísceras a aparição fantástica das coisas, das ideias, de mim".

As cogitações de Alberto sobre a vida e a morte, que são partilhadas com os seus alunos, rapidamente lhe criam anti-corpos no ambiente conservador da Évora dos anos 1950. As suas ideias serão também mal interpretadas por um dos alunos, Carolino (João Cachola), o que terá consequências trágicas. E serão postas em causa na sua relação com Sofia (Victória Guerra), que é descrita no livro como "uma beleza demoníaca, como de uma criança assassina."

O filme faz uma competente recriação de época e Jaime Freitas, ator de grande contenção que lembra o jovem Jean-Pierre Léaud, compõe um Alberto sonhador, vulnerável e ambíguo.