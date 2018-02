Palmilha Dentada regressa com "um espetáculo risível e atacável"

Sofia Teixeira Santos Hoje às 16:22 Facebook

É um espetáculo de improvisação, mas não só. "Eis o homem" sobe esta sexta-feira ao palco do Armazém 22, em Gaia. A peça tem várias particularidades: ao longo das semanas "o espetáculo vai melhorando", explicou ao JN o encenador Ricardo Alves, e o preço dos bilhetes também vai subindo.

"Eis o homem", da companhia Palmilha Dentada, estará em cena entre hoje, sexta-feira, 23 de fevereiro, e o dia 18 de março (récitas de quarta a domingo, sempre às 21.46 horas).

"O espetáculo tem três momentos sem ligação, com absurdo à mistura e espaço para o improviso", explicou ao JN o ator Rodrigo Santos, que contracena com Ivo Bastos e Pedro Tedim (participação especial). Mas o tal improviso implica que estejamos "sempre em sintonia", acrescentou.

Ricardo Alves, encenador de "Eis o homem", salienta: "Como no café-teatro há espaço para o improviso e tem tudo a ver com a reação do público, os espetáculos nunca são totalmente iguais e a duração pode variar".

Espetáculo "mexe com muitas polémicas e volta a expor-nos ao ridículo"

Esta encenação é uma "criação coletiva, foi escrita e pensada por todos nós". Tem "como linha condutora o 'cozinhar de um frango', ao longo dos três momentos, enquanto falamos e refletimos sobre a pertinência da vida e da dinâmica humana", acrescentou o encenador Ricardo Alves. E todos concordaram: "Uma das mais-valias do café-teatro é que se pode beber, e a nossa intenção é exatamente que o público beba durante o espetáculo".

A companhia "está a passar por um processo de reformulação, há uma ideia de maturação que faz com que voltemos a um registo mais palerma", disse Rodrigo Santos, que acrescentou: "Isto vai voltar a pôr-nos em jogo, mas existe um grande risco. Este tipo de espetáculo tem tanto de risível como de atacável. Mexe com muitas polémicas e vai-nos expor ao ridículo".

"Temos de pôr tudo no grelhador, como se diz no futebol. E esperamos conseguir jogar até aos 98 minutos", rematou o ator Ivo Bastos, referindo-se ao jogo do Sporting contra o Tondela no passado dia 19.

Preço dos bilhetes sobe 50 cêntimos por semana

Neste espetáculo singular existem duas modalidades de bilhetes: o "preço normal" (7,50 euros) e o "preço simpático" (10 euros). Este último destina-se a quem pode e quer contribuir para a Palmilha Dentada. Mas o preço do bilhete, que dá direito a uma bebida, sobe 0,50 euros por semana, "porque o espetáculo, que mete improvisos, vai melhorando e porque queremos contrariar o facto de as pessoas virem só na última semana", explicou o encenador ao JN.