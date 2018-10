:Papercutz ao vivo na redação do JN

Hoje às 10:26 Facebook

A banda portuense :Papercutz atua esta quinta-feira, a partir das 15.30 horas, ao vivo, na redação do JN. O miniconcerto vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram.

:Papercutz​ é uma banda de pop eletrónica portuense, formada e liderada por Bruno Miguel.

A banda encontra-se a preparar o lançamento do terceiro álbum de originais, intitulado "King Ruiner" e a desvendar a sua nova sonoridade em festivais internacionais e mais recentemente em Portugal.

A nova vocalista, Catarina Miranda, é um dos elementos responsáveis por uma nova abordagem sonora, evocando harmonias pop e motivos corais encontrados em geografias não ocidentais.

A banda juntou-se aos GrandFather"s House numa residência artística com apoio da Câmara De Famalicão, onde desenvolveram um trabalho colaborativo em torno dos mais recentes temas de ambos os projetos. O resultado foi um ciclo de espetáculos únicos por Portugal onde apresentaram músicas partilhadas em palco e reinventadas pelos elementos de cada grupo.

Os dois projetos arrancam no dia 19 de outubro para uma digressão europeia que passa por Espanha, Bélgica, França e Alemanha.

O primeiro tema dos :Papercutz surgiu há dez anos, integrado na compilação "Novos Talentos FNAC" que destaca artistas de música portuguesa.

Em junho de 2008 lançaram o primeiro single intitulado "Ultravioleta Rmx"s", e em outubro do mesmo ano o álbum "Lylac". "A Secret Search", um dos temas de disco, ganha o segundo prémio do International Songwriting Competition, cujo júri era composto por Tom Waits, Robert Smith, entre outros notáveis.