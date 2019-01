Papercutz, Birds Are Indie e Plastic People juntos no Hard Club

Hoje às 17:32 Facebook

Nova promotora "do Porto e para o Porto" organiza primeira noite "indie" no sábado de 2 de fevereiro.

Chama-se Mr November e é uma nova promotora de espetáculos sem fins lucrativos criada a partir de um grupo de partilha de música "indie" do Facebook chamado Os Suspeitos. A atividade começou em 2018 e já levou centenas de pessoas às salas do Hard Club, no Porto, com concertos dos Soft Science, The Saxophones, Holly Miranda e Holy Motors.

Agora, esta promotora "sediada no Porto e para o Porto" vai produzir o seu primeiro evento exclusivamente com bandas nacionais, a que chamou "Suspeitos PT".

A ideia é "estimular, promover e demonstrar que o que fazemos cá dentro não fica em nada atrás dos artistas internacionais que nos visitam", diz a nota de promoção da Mr November.

Essa noite especial de música independente vai juntar no mesmo Hard Club, e numa mesma noite, um cartaz específico com três bandas nortenhas: Papercutz (pop eletrónica), Birds Are Indie (folk/pop) e Plastic People (pós-punk).

A performance de cada grupo vai situar-se os 40 e os 60 minutos, havendo intervalo entre cada concerto. O espetáculo é na sala 2 e arranca às 21 horas; o bilhete está à venda pelo preço único de 20 euros.