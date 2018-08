Para assistir a este festival foi preciso ser voluntário

Ontem às 22:42 Facebook

Cascais viveu segunda-feira uma festa dedicada ao voluntariado, com a primeira edição do festival Give Me 4, que reuniu no mesmo palco Pedro Vaz, HMB e Gabriel o Pensador. Este foi o culminar de um programa que envolveu cerca de seis mil jovens nas mais diversas causas solidárias, desenvolvendo um total de 23.700 horas de trabalho em prol da comunidade.

Só mesmo os voluntários envolvidos nas diferentes ações do programa Give Me 4 tiveram acesso ao festival que decorreu no Hipódromo Manuel Possolo, iniciativa inserida no programa Cascais 2018 - Capital Europeia da Juventude. Para conseguir bilhete, os cerca de seis mil visitantes tiveram de fazer trabalho voluntário em prol da comunidade durante quatro horas.

Bernardo Capucho, o fundador do Give Me 4, mostrou-se no final "satisfeito com o entusiasmo dos voluntários", garantindo que "o conceito veio mesmo para ficar, estando já a decorrer negociações para a edição de 2019".

Este foi culminar de meses de esforço coletivo de 5.926 jovens com idades compreendidas entre os 12 e aos 30 anos, que participaram em 51 ações promovidas por 22 instituições, resultando em 23.700 horas de trabalho voluntário em prol da comunidade, revela a organização em comunicado.

Em causa está um ambicioso programa de educação para a cidadania, cujo objetivo é sensibilizar as camadas mais novas para a importância do voluntariado. Ambiente, cultura e inclusão social foram as principais áreas de atuação, em articulação com associações, ONG"s, organizações e entidades públicas e privadas acreditadas.

O concerto viu ser pela primeira vez hasteada no nosso país a bandeira "Alcohol Free Area", o que significa que não existiram bebidas alcoólicas no recinto. Destaque ainda para as preocupações ambientais da organização, que entregou na entrada a todos os participantes um copo ecológico, reutilizável (nos bares existia uma zona para lavagem dos copos) e reciclável.