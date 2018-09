Parceira entre Marta Dias e Carlos Barreto Xavier cria "Bandida"

02 Junho 2018 às 10:52 Facebook

O álbum "Bandida" surgiu da parceria entre Marta Dias e Carlos Barreto Xavier e encontra-se disponível nas plataformas digitais.

"Raivas, dores, doçuras e contradições numa voz que junta ao fado, e ao jazz, a garra do timbre mestiço para afirmar o ser da mulher".

"Bandida" é o álbum que junta 12 canções em português e que, editado em maio deste ano, já tem o tema de abertura "A Canção da Bandida" a passar na rádio.

O projeto surgiu em 2017, com a composição d' "Esse Nosso Amor", tema que integrou o "Best Of" da cantora. Do Fado ao Jazz, Carlos já tinha colaborado com Marta em vários discos, enquanto músico, compositor e produtor.

Neste disco, a voz de Marta Dias e o piano de Carlos Barreto Xavier são acompanhados por Ruca Rebordão, na percussão, e Yuri Daniel, no baixo elétrico.