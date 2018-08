Paredes de Coura já tem datas para 2019

Hoje às 15:16 Facebook

O festival Vodafone Paredes de Coura, que termina este sábado, já anunciou as datas para a próxima edição: de 14 a 17 de agosto de 2019.

No já tradicional almoço de balanço do festival, que tem hoje a última noite de concertos na Praia Fluvial do Taboão com os cabeça de cartaz Arcade Fire, o diretor do evento, João Carvalho, garantiu ainda que, apesar da atenção ao mercado musical, Paredes de Coura "jamais se vai tornar um festival de hip-hop".

Os três dias do Paredes de Coura serão, tal como aconteceu nas últimas edições, antecedidos do Sobe à Vila, "um festival dentro do festival" que tem, segundo salientou João Carvalho, "aumentando a cumplicidade entre a população e o evento e é também a forma de o Festival Paredes de Coura agradecer à localidade" que recebe o evento.

"Alargar o recinto, jamais. Ia-se perder a magia. Eu gostava que tivesse um novo acesso, melhorar o campismo, criar áreas que pudessem ser usadas o ano inteiro e não só no festival. Mas aumentar o recinto não", garantiu João Carvalho.

Na edição deste ano, uma das apostas foi a vinda de Sekpta, artista grime, que encheu na noite de sexta-feira o anfiteatro natural nas margens do Coura: "Este não é um festival de hip-hop e jamais o será. Mas quisemos experimentar, há que compreender esses fenómenos e para o ano também vai depender do que o mercado ditar", respondeu o responsável pelo evento quando questionado sobre a introdução de um novo estilo musical no cartaz.

Sobre a edição deste ano, a organização mostrou-se satisfeita e considerou-a "um sucesso", como aliás, disse, é a história do Paredes de Coura.

"Foi, está a ser, mais uma vez um sucesso, principalmente tendo em conta que é um festival feito no interior do país, o que é bem diferente de o fazer em Lisboa ou no Porto", salientou João Carvalho.

O desafio para as próximas edições, apontou Leonor Dias, da parte da Vodafone, parceira do festival, "é melhorar o que já está perfeito".

"Este festival é muito mais do que música, é o festival com mais cultura em Portugal e isso também se notou na aposta dos 'downloads' de obras literárias (1300 obras gratuitas descarregadas)", referiu.

Para a noite deste sábado, as expectativas da organização são, "no mínimo, altas".

"Esperamos uma noite ao melhor nível de Paredes de Coura, com lotação esgotada, o que aponta para cerca de 27 mil pessoas no recinto, pelo menos", afirmou João Carvalho.

Os canadianos Arcade Fire regressam este sábado a Paredes de Coura, encabeçando o cartaz do festival 13 anos depois da estreia no Minho, quando apareciam entre Hot Hot Heat e The Roots.

Também este sábado, Paredes de Coura vai contar com os concertos de Big Thief, Curtis Harding, Dear Telephone, Dead Combo, Keep Razors Sharp, Myles Sanko, Silva, Yasmine Hamdan, entre outros.

O festival registou este ano um aumento de público estrangeiro que a organização atribui ao "efeito Arcade Fire", mas principalmente ao "charme do evento" e ao sucesso do passa-palavra fora de portas.

Em declarações à Lusa, na quinta-feira, o diretor do festival Paredes de Coura, João Carvalho, apontou um aumento de cerca de 12% de público além-fronteiras, com destaque para Espanha, França, Inglaterra e para um "fenómeno belga".

"Cresceu um bocadinho, provavelmente pelo efeito Arcade Fire. Essencialmente [há um aumento de público], espanhol, mas há também ingleses, franceses, belgas, não me perguntem porquê, mas há um fenómeno belga que vem crescendo", descreveu.