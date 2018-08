Paredes de Coura: Viagens ao passado, ao futuro e ao absurdo

Ricardo Jorge Fonseca Ontem às 23:00, atualizado hoje às 01:06 Facebook

Rock abrasivo na tarde do segundo dia do Vodafone Paredes de Coura 2018. Os ingleses Shame e os norte-americanos The Mystery Lights protagonizaram viagens ao passado com diferentes resultados. O vocalista dos primeiros, Charlie Steen, aparentou alguma embriaguez e cansaço, mas conseguiu, nos melhores momentos, aproximar-se da vocalização clássica do punk, com um tom áspero e acutilante. Na maior parte do tempo, porém, caiu num torpor sem grande direção.

Mais bem sucedida foi a incursão dos californianos ao "garage" dos anos 1960. Além da energia imparável de Mike Brandon, autêntico gafanhoto em palco, a sujidade do som de bandas como os The Troggs, The Seeds ou The Sonics surgiu intacta e atualizada. Também os portuenses X-Wife e Fugly contribuíram para abanar o público. A noite seguiria com a folk sofisticada dos Fleet Foxes e a nova "soul" dos Jungle, banda tributária da grande Aretha Franklin, falecida ontem.

Na véspera, o momento mais fulgurante pertenceu aos King Gizzard & the Lizard Wizard, banda que se afirma como uma espécie de Gonçalo M. Tavares do rock, dada a profusão de trabalhos que apresentam - em 2017 gravaram cinco álbuns originais. Com sete membros em palco e uma saturação de instrumentos e pedais, o som dos australianos oferece a imagem de um calhambeque a largar peças num estrada poeirenta. A nuvem será a matriz psicadélica da banda, a decomposição do veículo os elementos fugidios que se vão identificando - "garage", experimentalismo, acid rock e até laivos de world music. Oscilam entre a plena combustão e momentos de paralisia cósmica. Mas a presença de Stu Mackenzie e restantes músicos parece estranhamente discreta, não acompanhando o carisma do som que debitam. Apresentaram uma espécie de best of, passando por temas como "Rattlesnake", "Crumbling castle" ou "People-vultures".

Liquidificador de Conan

Registo muito diferente veio com os The Blaze, dupla francesa que se move pela eletrónica ambiental e pelo "deep house". Abriram o espetáculo com telas onde se projetavam imagens de incêndios florestais. Por detrás dos fogos, encontrava-se a sala de operações dos primos Guillaume e Jonathan Alric, que se notabilizaram pelos vídeos que realizaram para temas como "Virile" e "Territory". São elegantes e atentos ao detalhe - as telas que os envolviam voltaram a fechar-se no final do concerto, exibindo a ficha técnica da produção. Mas não parecem acrescentar nada de substancialmente novo ao que já fizeram Caribou ou Future Disco. Além de que o efeito cenográfico das telas só funcionou para quem se encontrava no centro da plateia. Mais do que um concerto, foi um "set" de altíssima qualidade.

Na primeira noite, houve ainda a extravagância de Conan Osiris, o lisboeta que mergulha fado, música cigana e batidas eletrónicas no liquidificador e desata a correr no palco, enfiado num quimono, enquanto debita os seus dramas existenciais - que se prendem sobretudo com bolos. Corre o risco de durar só uma estação, mas não deixa de ser singular aquela avalanche de "kitsch" e absurdismo.