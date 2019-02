Paulo Ribeiro na Casa da Dança em Almada

Hoje às 10:33 Facebook

A Câmara Municipal de Almada aprovou esta quarta-feira em reunião do executivo a assinatura de um protocolo com a Companhia Paulo Ribeiro para a criação da Casa da Dança, um projeto que será instalado em Cacilhas.

"A Companhia Paulo Ribeiro -- Associação Cultual receberá 120 mil euros para a concretização, dinamização e programação deste projeto, a instalar no Ponto de Encontro, em Cacilhas", indica, em comunicado, o município do distrito de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, a Casa da Dança de Almada será uma estrutura centrada na dança contemporânea, com dois objetivos principais: "garantir uma oferta de qualidade ao nível da programação de espetáculos de dança contemporânea e promover o ensino das diferentes modalidades de dança contemporânea e, sobretudo, junto da população mais jovem de lançar novos horizontes e de resgatar talentos".

A autarquia destaca a "projeção internacional" do coreógrafo e bailarino Paulo Ribeiro, que já foi diretor de várias companhias e estruturas de bailado, como o Teatro Viriato, Ballet Gulbenkian e Companhia Nacional de Bailado (CNB).

Paulo Ribeiro anunciou em julho a sua demissão da direção do CNB por "decisão pessoal", sendo substituído por Sofia Campos.

O coreógrafo vai agora assumir a criação da Casa da Dança de Almada e deverá apresentar, "no decorrer do ano 2019, o plano estratégico para a implementação efetiva do projeto", explica a câmara.

A companhia deverá também assegurar duas atuações com produções próprias, apresentar duas coproduções com companhias congéneres, nacionais ou internacionais, promover um acolhimento internacional, parcerias e intercâmbios.