Paulo Sousa apresenta álbum "Teu" em miniconcerto no JN

Paulo Sousa vai apresentar, esta quinta-feira, o primeiro trabalho discográfico "Teu", num miniconcerto na redação do JN. O álbum é uma compilação dos maiores sucessos do artista no YouTube e teve entrada direta no primeiro lugar do Top Nacional de vendas.

Depois de lançar o disco no início de fevereiro, Paulo Sousa percorreu as lojas FNAC de norte a sul do país, esgotando o stock de discos em loja. O próximo concerto é já no próximo domingo, dia 1 de abril, em Santo Tirso. Entre outras datas já agendadas, destaque para a presença confirmada no Rock in Rio, em Lisboa, a 23 de junho.

O single "Num segundo", com Angie Costa, já toca nas rádios nacionais e conta com mais de 351 mil visualizações no YouTube. Nessa mesma plataforma, o artista foi reconhecido como "YouTuber do Ano", na categoria de Música, tendo já ganho anteriormente o mesmo prémio.

Além de ter diversos singles nas bandas sonoras das produções de ficção dos canais SIC e TVI, Paulo Sousa foi ainda a voz do hino do MEO Sudoeste 2016 e também vencedor do Prémio "Artista Revelação do Ano" pela plataforma Quinto Canal e pelos "Trend Music Awards".

Foi finalista da 6.ª edição do programa de talentos "Ídolos" da SIC, ficando em 3º lugar, e participou no Factor X. Venceu o passatempo "Golden Voice Competition", onde partilhou o palco com Áurea e gravou o dueto "Heading Back Home".