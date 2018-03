Paulo Sousa: "Estar em primeiro lugar do top é surreal"

Ana Rita Neto Hoje às 15:56 Facebook

Começou cedo a fazer 'covers' para o Youtube, passou pelo "Fator X" em 2013, e em 2015 ficou em 3.º lugar nos "Ídolos". Aos 25 anos, Paulo Sousa lançou o primeiro ábum de originais, "Teu", que teve entrada direta no primeiro lugar do top de vendas nacional

Em conversa com o JN depois de ter dado um 'showcase' na redação do Porto, onde apresentou alguns temas do álbum, o cantor revela que o disco "conta muitas histórias, histórias de amor, não só o amor de amantes, mas o amor pelas nossa família, pelos nossos amigos e tudo mais". O jovem natural de Coimbra admite ainda que "apesar de ter a minha impressão em todas as músicas, o álbum não retrata episódios pessoais. É muito do que ouço, do que vejo, das histórias que me contam, coisas que passei e que imagino que ainda vou passar, é um bocadinho a minha ficção", revela.

Sobre o título que escolheu para o disco, Paulo Sousa admite que não foi fácil mas que queria algo curto e direto. "Tinha mais de 20 nomes, uma lista enorme, ainda não sabia o que queria escolher. Acabei por escolher este, porque queria que as pessoas passassem por ele e o próprio álbum transmitisse uma mensagem. Então ficou 'Teu' e as pessoas passam e sentem que o álbum é delas. E na realidade eu não escrevo só para mim, escrevo para ser ouvido, portanto é vosso", afirma o artista.

Apesar de ter sido lançado no mês passado, "Teu" já é um sucesso nacional e chegou ao n.º 1 no top de vendas nacional. O arista confessa que nunca pensou que fosse possível. "É surreal. No máximo pensava num top 10, que era o meu objetivo principal. E um dia, de manhã, o meu agente liga-me e diz-me que está no número 1. Eu etive o dia todo a sorrir, deve ter ficado com dores musculares na cara, porque não dá para pedir muito mais não é, o top 1 é incrível".

Apesar de no inicio só fazer 'covers' em inglês para o Youtube, "Teu" é feito todo em português. No entanto, Paulo Sousa admite que "a primeira música que eu gravei para o álbum foi em inglês. Só quando me chegou às mãos a música 'Onde quero estar' é que eu percebi 'não Paulo, o que é que tu ias fazer'. Porque só assim é que faz sentido, porque mesmo as pessoas que não me conhecem nos concertos percebem aquilo que eu quero cantar e consigo passar a mensagem. E ainda bem que assim foi porque ia cometer um erro muito grande se tivesse cantado em inglês".

Além de as vendas serem um sucesso, os videoclipes disponíveis no Youtube também estão em alta, atingindo milhões de visualizações. "Não me deixes ir", "Carta de Amor", "Somos eu e tu" e "Num Segundo", são alguns dos exemplos do sucesso, sendo este último o preferido do cantor.

Depois deste lançamento, Paulo Sousa já está a preparar o disco seguinte, que demorará cerca de um ano e meio a ficar pronto. "Não dá para parar porque a construção de um álbum demora muito tempo e então eu já estou a fazer músicas, já estou a escolher o próximo single".

O próximo concerto do artista tem data marcada para dia 1 de abril, em Santo Tirso. Dia 11 do mesmo mês estará na Queima do Galo em Barcelos e dia 28 no Mercado da Ribeira, em Tavira. Paulo Sousa vai estar também no Digital Stage, o novo palco do Rock in Rio, no dia 23 de junho, onde o público vai poder ouvir todos os temas da sua autoria. O artista mostra-se entusiasmado, pois "até agora só fui ao rock in Rio como espetador e nunca pensei que eu estar lá, pelo menos por agora, fosse acontecer, acho que é uma oportunidade muito brutal. E no fundo sinto-me um bocadinho em casa, porque os meus colegas do Youtube também vão", atira o cantor português.

Sobre o futuro, Paulo Sousa revela que, o seu sonho é que "daqui a cinco, dez anos, quando se lembrarem de artistas masculinos portugueses falem o meu nome. Porque eu tenho medo de ser um artista só da moda e não é isso que eu quero. Quero uma coisa acimentada, com base, não quero ficar aqui dois ou três anos, quero ficar aqui muito tempo, para sempre".