Paus: 10 anos depois, o "peso da responsabilidade" não os pára

A banda que deu origem ao álbum "Madeira" em 2018, comemora 10 anos de trabalho com uma tour nacional e chega esta quinta-feira ao Maus Hábitos, no Porto.

"Nós lançamos um projeto, fartamo-nos das músicas e decidimos reservar o estúdio para compor e gravar, em simultâneo, o disco novo", conta Hélio Morais, um dos bateristas dos PAUS. "Normalmente, não pensamos muito no que vamos fazer". E é com essa "felicidade sentida na incerteza" que a banda se mantém em alto mar uma década após quatro músicos mergulharem num universo musical desconhecido.

O EP "É uma água", lançado em 2010, assinala o início de uma viagem de oito anos, até encontrarem "Madeira", nome dado ao último projeto de originais do grupo atualmente composto por Quim Albergaria, Hélio Morais, Makoto Yagyu e Fábio Jevelim.

Novo disco é um olhar pessoal sobre a Madeira

A história do novo trabalho surge em estúdio, durante o processo de criação, na Madeira. "Foi proposta uma residência pelo Pedro Azevedo, do Festival ALESTE [no Funchal], e decidimos ir com o Ernesto Bacalhau e com a sua equipa, onde fizemos um vídeo para cada música". Com os pés finalmente em terra, os artistas rapidamente se apaixonaram pelas experiências vivenciadas numa "ilha que se deixa levar e gosta de quem quer". Se inicialmente a banda navegava "sem sítio certo na geografia", no arquipélago encontraram uma forma de homenagearem, através da música, as pessoas que os guiaram durante a viagem. "A nossa Madeira vai ser diferente da Madeira de outra pessoa, porque nós tivemos as nossas próprias experiências", conta Hélio ao JN.

O resultado final "é um bocadinho mais ambicioso, do ponto de vista da construção das músicas". "O desafio era que o instrumental pudesse ser menos rígido e que se aproximasse da estrutura de uma canção, pela parte das vozes".

10 anos de história celebrados em tour nacional

Antes das exclusivas sonoridades da banda chegarem aos ouvidos do público, já se faziam ouvir os nomes que dão vida ao projeto PAUS. Enraizados na história do panorama musical português, Linda Martini, The Vicious Five e If Lucy Fell serviram de rampa de lançamento para os quatro artistas que, movidos pela amizade, decidiram aceitar um novo desafio em 2009. "Com os PAUS houve outro passo, que foi a questão do estrangeiro", recorda Hélio. "Tocámos muito lá fora, em tudo quanto é festival, acho que foi a banda que nos levou mais longe nesse sentido".

No presente, o quarteto arranca o novo ano com a comemoração de uma década de trabalho elogiado por públicos nacionais e internacionais. Hélio Morais não esconde o orgulho, quando faz um balanço dos anos percorridos com os restantes elementos da banda. "Pessoalmente, foi a minha década mais produtiva, em que eu fiz mais coisas na música".

Para Hélio, 10 anos representam o culminar de várias memórias. Aponta como uma das mais marcantes, a primeira atuação no Festival Primavera Sound, em Barcelona, quando a banda foi inesperadamente chamada para uma substituição. "Foi em 2012 e foi muito especial, porque não estávamos no cartaz sequer", conta. O baterista relembra inclusive um momento caricato vivido no ano anterior: "O Shela (antigo elemento da banda), em brincadeira com o Makoto tinha dito: Pá! Já fui montes de vezes ao Primavera Sound ver aquilo enquanto espectador, agora só volto lá quando formos tocar". "Parece daquelas vezes em que tu disparas uma coisa idiota e ela torna-se realidade, sem estares à espera", acrescenta.

A tour nacional que arrancou a 4 de janeiro, em Lisboa, marca daqui para o futuro uma nova década de trabalho. "A ideia era ir para a estrada, porque, se uma banda faz música e toca música, estar a celebrar 10 anos e ficar sentado no sofá pouco nos diz", explica Hélio Morais ao JN. "Para nós, essas metas têm o peso da responsabilidade e, já que estamos a celebrar, ao menos celebramos com trabalho".

Esta quinta-feira, dia 31 de janeiro, Paus vão atuar ao vivo, pelas 22 horas, no espaço Maus Hábitos, no Porto. O baterista mostra-se expectante. "Para já sabemos que está esgotado, portanto em princípio haverá muito calor na sala", ri-se. "De resto não sei, vai depender da interação entre o público e a banda".

2019 é um ano de surpresas

Dez anos, três LP"s e dois EP"s lançados e várias tours internacionais depois, os PAUS dão continuidade a uma viagem musical sem destino, marcada por uma vontade de descobrir "sítios estranhos, desafiantes, com cor e horizontes largos". "Para já, estamos a gravar coisas que ainda não sabemos se vão ser para um EP ou para um álbum", revela o baterista. "Temos boas surpresas, mas só podem ser anunciadas a seu tempo".