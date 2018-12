Pedro Abrunhosa: "Só há uma forma de salvação: é o amor"

Helena Teixeira da Silva Hoje às 13:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Pedro Abrunhosa regressa esta segunda-feira aos Aliados, três anos depois da última vez, para voltar a abrir caminho para o ano novo. Traz o disco "Espiritual", que lidera o top em todas as plataformas, e que é o trabalho maior de uma carreira com 40 anos. Será preciso coragem para faltar o concerto de hoje no Porto. Hoje, ele será "dono do céu".

Pedro Abrunhosa amadureceu. O funk físico, solto, sexual, que "explorou até à exaustão" nos dois primeiros discos - "Viagens" (1994) e "Tempo" (1996) -, o funk dos riffs que servia o corpo e o prazer de estar em palco, deixou de bastar como veículo para o que traz dentro. Os concertos ainda têm mais de três horas, mas aquilo de que gosta mesmo "é de contar histórias". E "o funk não se presta a esses delírios".

"Espiritual", que chegou na reta final deste ano ao mercado, depois de cinco anos de abstinência editorial e depois da entrega a "dois anos silenciosos e duros de laboratório", tem o mesmo fogo de Abrunhosa mas arde de outra forma. Soa a homilia. É a sequência apurada de uma trajetória íntima iniciada em 1999, quando compôs "Silêncio", um disco que o próprio considera ser "difícil".

Então farto de "festas e foguetes", o músico do Porto que atingira a quíntupla platina na década em que comprar discos não soava ainda anacrónico, começa ali a trilhar um caminho de reclusão e rutura, a afastar-se de uma sonoridade que diz ser "muito métrica, esquinuda, direta", a fugir de uma música que "precisa de um slogan como refrão". A dele até consegue erguer a elegância poética de um "barco no Douro à deriva/ sem vento, sem guarida/ nem ferros para lançar", mas o gospel em que plantou a sua raiz criativa exigia-lhe mais.

Ruma a Inglaterra - não vai em fuga, vai em busca, "correndo para a frente com a ânsia criativa da insatisfação" -, vive quatro meses "como ermita numa floresta cerrada, entre a lua e a terra", numa quinta no meio do nada, no coração de Battle, no sul de Sussex. "O silêncio ouve-se melhor no escuro", diz. E aquele disco lançava um repto: "silêncio para ouvir alto". Compõe e escreve mentalmente. Ele sabe, "se queres aprofundar a linguagem poética, há coisas que tens de deixar para trás".

Se "Silêncio" é o primeiro disco telúrico, em "Momento" (2002), talvez o seu trabalho mais introspetivo, o que sobressai é já o músico que não perdeu a identidade mas despiu uma pele. E é sobretudo a confirmação do que assume ser: um escritor de canções que não ignora o tempo em que está. Em que estamos. "Se um dia houver uma fotografia da música portuguesa, eu sei qual é o meu lugar: é o lugar de um escritor de canções que nunca se esquivou a olhar as coisas de frente."

"Espiritual", oitavo disco de originais, será o cume dessa montanha.

"Todos os meus discos falam de amor e morte"

Estamos no tempo em que, só em 2017, foram assassinadas 21 mulheres num contexto de violência doméstica. Ele não o ignora. "Dizes que gostas de mim/ Que não chegámos ao fim/ Que eu ando desastrada/ Foi o degrau da escada/ Não a tua mão fechada". No tempo em que uma criança da Guatemala, com apenas sete anos, morreu de desidratação ao atravessar a fronteira do México com a família, triste e indesejado real remake da morte de Aylan Kurdi, o menino curdo de três anos que em 2015 viajava com a família à qual fora recusado asilo no Canadá. Abrunhosa não esqueceu. "São tantos os que nunca hão-de chegar/ Trazem pombas nos olhos e uma vida de pó/ Tão perto, tão perto e tão sós." O tempo em que os incêndios devoraram o centro de Portugal e mais de cem pessoas de uma assentada só. "Há fogo no monte/ Que acende o da Fé/ meu querido filho/ Tão tarde que é."

Pedro Abrunhosa, 58 anos, músico de berço no jazz, que tocou com Maceo Parker e James Brown, não é um cantor de intervenção, é repórter das guerras dos dias, poeta que acredita que a arte não muda o mundo mas amortece a dor. "As músicas são uma maneira de transformar a dor em poesia. Não é para mudar o mundo, é para mudar o meu mundo."

Acredita que as letras ajudam a conquistar o público. "Há uma imensa empatia com a minha música e a minha escrita. Eventualmente, haverá uma necessidade de esperança coletiva que é buscada na religião, mas também na arte e sobretudo na música, porque é a única atividade artística em que as pessoas podem comungar juntas. Não há 40 mil pessoas a olhar para um Rembrandt. Essa atividade quase litúrgica pagã de fazer soltar a espiritualidade daquele momento, só é possível na música."

Talvez se tenha tornado mais evidente, hoje, que a escrita "é a linha condutora" de todos os seus discos, mas esse mergulho na escrita, na metamorfose nas canções e na observação do mundo é antiga. Mesmo se muitos de nós nunca o perceberam. Como quando em 1996 escreveu "Será". "Consegui contar uma história brutal de dor e não sei se as pessoas percebem do que estou a falar." É uma carta de despedida de um homem a outro homem que vai morrer com sida. "Será que fiz tudo o que podia fazer/ Ou fui mais um cobarde não quis ver sofrer/ Será que lá longe ainda o céu é azul/ Ou já o negro cinzento confunde o norte com o sul." Ou como quando, dois anos antes, escrevera sobre Saravejo, em "Mais perto do Céu".

A distração remete-nos para o hino "Born in the USA" (1984), que é visto de forma oblíqua pelos fãs de Bruce Springsteen. Como aponta o site Song Facts, "a maioria das pessoas achava que era uma canção patriótica sobre o orgulho americano, quando na verdade a letra lança um olhar vergonhoso e condenatório sobre como os EUA tratam seus veteranos do Vietname. Com o seu ritmo alegre, é fácil pensar que isso tem mais a ver com o orgulho americano do que com a vergonha de uma guerra vergonhosa como foi a entrada americana no Vietname". De facto, "Born in the USA" é a antítese do otimismo e do Sonho Americano: a música captura os sentimentos desesperados de um cidadão da classe trabalhadora na América dos anos 80, de Ronald Reagan."

"The one I love", dos REM (1987) é outro exemplo de uma das mais falsas canções de amor de toda a história da música. Na realidade, a letra fala exatamente do contrário, da rutura. "É uma canção selvática e anti-amor, é uma canção sobre uma rutura e está cheia de azedume", disse uma vez o guitarrista da banda Peter Buck, admitindo que é o título e o refrão da canção ("Esta vai para aquela que eu amo") que levam ao engano. Mas depois vêm duas linhas esclarecedoras: "Esta vai para aquela que eu deixei para trás" e "Fogo, ela está a cair sozinha". A canção quase não foi gravada. "É uma música incrivelmente violenta. É bruta e horrível, essa é a verdade, basta ver a letra", disse o vocalista Michael Stipe.

É preciso ler as letras que Pedro Abrunhosa escreve. "Os meus discos falam todos de amor mas também falam de morte. Porque a morte é uma metástase do amor. Quando se canta sobre a morte, canta-se por amor, porque se tem medo da perda. Há muitas canções de amor romântico, mas a maior parte é sobre a realidade, o caso, o palpável, o meu tempo. Mesmo se, às vezes, são matérias só sobre o meu tempo (íntimo), o amor na sua forma mais etérea."

15 canções disparadas contra a realidade

Neste novo disco, produzido por João Bessa numa altura em que soma já cinco álbuns editados com os Bandemónio e dois com os Comité Caviar, as letras merecem atenção redobrada.

"As coisas estão a ficar perigosas, não é altura para silêncios nem para covardias", sentenciou a propósito de "Espiritual", esse disco que é um livro de crónicas sobre quase tudo o que abriu fendas no nosso imaginário coletivo. "Como é possível tolerar que se construam muros à frente de famílias que percorreram milhares de quilómetros para dar de comer aos filhos e no fim ainda se digam cristãos? Como é possível? Como é que conseguem dormir descansados?", questiona.

Pedro Abrunhosa inquieta-se com os milhares de migrantes que pedem asilo na fronteira com o México, como antes com os refugiados sírios, como sempre com os movimentos extremistas que crescem na Europa. Na Europa. "Espiritual" é também sobre isso. É o avesso dessa covardia, o contrário da materialidade, quinze canções disparadas contra a realidade, uma espécie de soro fisiológico para as feridas. Dos refugiados, dos incêndios, da violência doméstica, do populismo, das separações, das perdas, do desamor.

Encontrou o nome para o álbum na noite de passagem de ano de 2015, na Avenida dos Aliados, no Porto, quando duzentas mil pessoas se entregaram subitamente ao silêncio para o ouvir dizer "enquanto não há amanhã, ilumina-me".

Por isso, "Espiritual" não batiza apenas o oitavo álbum de originais de quem faz de Bob Dylan,o Tom Waits, o Bruce Springsteen uma espécie de trindade santa, crava um conceito numa caminhada em contraciclo à ampulheta vertiginosa de que se faz hoje o tempo no mundo. Um tempo superficial. "O mundo vive um momento material e eu preciso de refugiar-me na espiritualidade", diz. Nele, a espiritualidade não tem qualquer conotação religiosa nem se esgota nela. Rima com "pensamento, com música e com conhecimento".

Seis duetos improváveis

"Espiritual" é o álbum mais apurado, desassombrado e provavelmente mais autoral da sua carreira. Um grito de espanto que é, também, um ato de humildade. Ou de generosidade. Abrunhosa surge, pela terceira vez, acompanhado dos Comité Caviar, 12 músicos e seis convidados praticamente impossíveis de juntar num único álbum.

Convoca a deusa da adolescência Lucinda Williams, cantora country folk de 63 anos e sotaque seco de Luisiana, quis aquela "poeira do Arizona" que traz na voz para cantar um amor em decomposição - e que será um dos momentos mais soberbos do percurso da americana (e do disco); a pronúncia latino-americano de Lila Downs, que importa a dor mexicana e protagoniza o "bolero escondido" no primeiro single "Amor em tempo de muros"; o timbre hipnótico de Ney Matogrosso para dar voz a Deus naquele dia em que o corpo do pequeno sírio Aylan prostrado numa praia da Turquia emudeceu o mundo; o açúcar francês da ex-primeira dama Carla Bruni; a voz incontornável de Ana Moura e o talento confirmado de Elisa Rodrigues.

Nos capítulos a solo, entre retratos de violência doméstica e dos incêndios do verão passado, fala-se sempre sem falar de espiritualidade, esse lugar que para Pedro Abrunhosa se confunde com conhecimento e música e no qual se refugia das avarias do mundo. E faz-se um convite, que será inevitavelmente o novo hino do Porto. "Vem ter comigo aos Aliados".

E no fim de tudo, o homem que escreve canções sobre uma saudade em forma de verbo difícil de conjugar, canções que atravessam a solidão e acendem luzes, tem uma única certeza: "Só há uma forma de salvação: é o amor."