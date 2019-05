Pedro Almodóvar bem colocado para ganhar primeira Palma de Ouro

João Antunes, em Cannes Hoje às 13:16 Facebook

"Dolor y Gloria", do realizador espanhol, é o favorito das sondagens

Quando foi anunciada a seleção oficial em competição da 72ª edição do Festival de Cannes, a teoria começou a desenhar-se. Dos 21 filmes que podiam ganhar a Palma de Ouro, retirados os cinco cujos realizadores já a venceram e algum outsider que pudesse fazer enorme furor durante os doze dias do festival, o mais consagrado, dos que nunca tiveram a honra de deitar a mão a este tão desejado prémio, era Pedro Almodóvar. "Bastaria" assim que o espanhol fizesse um bom filme para que tal fosse possível. E "Dolor y Gloria", onde Antonio Banderas interpreta um realizador de cinema em idade já madura, é uma obra de evidentes contornos autobiográficos. Perfeito para dar a Palma a Almodóvar.

Será? Tudo o indica, mas nunca se sabe o que estará neste momento nas mentes de um júri presidido por Alejandro Gonzalez Iñarritu e constituído, entre outros, por Elle Fanning e Kelly Reichardt, Enki Bilal, Yorgos Lanthimos e Pawel Pawlikowski. Aliás, num grupo de 21 filmes cuja qualidade média até foi bastante razoável, com algumas lamentáveis exceções, porventura para garantirem diversas quotas, Almodóvar tem alguns adversários de peso. "Parasite", do sul-coreano Bonj Joon Ho e "Portrait de la Jeune Fille en Feu" têm os seus acérrimos defensores, desde que foram exibidos, há já alguns dias, e na última leva de filmes em competição não podem deixar de ser considerados como candidatos plausíveis o palestiniano "It Must Be Heaven", de Elia Suleiman e "Il Tradittore", de Marco Bellochio.

Os vários prémios que o júri tem ao seu dispor poderão ser divididos entre estes títulos, embora não seja de estranhar que os veteranos Ken Loach, Terrence Malick ou mesmo Quentin Tarantino possam estar representados no palmarés oficial. Do lado das interpretações, as escolhas poderão no entanto incidir em trabalhos de atores e atrizes que tenham deixado a sua marca, para além da qualidade do próprio filme que protagonizaram.

Do lado deles, há a salientar Pierfrancesco Favino, o "traditore" de Bellochio, Idir Bem Addi, o "jovem Ahmed" dos Dardenne, Kris Hitchen, a nova descoberta de Ken Loach, e ainda Antonio Banderas ou mesmo a dupla Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.

Nas atrizes, não surpreenderia um prémio duplo para Sara Forestier e Léa Seydoux, as protagonistas de "Roubaix, une Lumière", de Arnaud Desplechin, a que há a juntra, como eventuais vencedoras, Emily Beecham, a presença luminosa de "Little Joe", Adèle Haenel, a protagonista do filme de Céline Sciamma - e não podemos esquecer que o festival é cada vez mais uma consagração do cinema francês.

Nesse sentido, um prémio de interpretação para Isabelle Huppert seria muito bem vindo para um filme, "Frankie", com uma tão forte participação portuguesa. Tudo para saber mais logo, por volta das 19h00 francesas, uma mais do que em Portugal.