Pedro Vaz apresenta "Manual de Canções" em miniconcerto no JN

O músico Pedro Vaz apresenta "Manual de Canções" num miniconcerto a partir da redação do JN, esta quinta-feira, com transmissão em direto no Facebook e no Instagram.

Pedro Vaz é um músico, produtor e compositor versátil. É dele a canção "Para Mim Tanto Me Faz", dos D'ZRT. Na carreira tem diversas colaborações com artistas como André Sardet ou Tozé Brito, tendo sido inclusive o produtor do álbum dos seus 50 anos de carreira.

A 2 de março, o músico lançou "Manual de Canções", um novo álbum produzido pelo próprio compositor e por Fred Ferreira, reconhecido baterista e produtor português, que integrou os Buraka Som Sistema e Orelha Negra.

"Foi Sorte ou foi Azar" é o single de apresentação do disco de Pedro Vaz. Uma música promovida como sendo "um verdadeiro manual de como tratar a canção popular", que versa sobre as questões do amor.

Durante 2017, além de trabalhar no "Manual de Canções", Pedro Vaz compôs dois discos com André Sardet que depois produziu Os PLIMS, no âmbito do Plano Nacional de Leitura, comprovando a versatilidade deste compositor português que começou a fazer canções aos treze anos de idade.

Pedro Vaz, natural de Cascais, começou a tocar em bares na adolescência, inspirado por clássicos do pop-rock, como The Beatles e Simon & Garfunkel.

"Decidi fazer o "Manual de Canções" depois de uma paragem de oito anos na gravação de originais. Já estava com cerca de 50 canções acumuladas", conta o compositor.

Além do single "Foi Sorte ou Foi Azar", Pedro Vaz já tinha lançado no ano passado outra música de apresentação do que seria este álbum, chamada "O Carteiro", em homenagem ao avô, que foi carteiro durante toda a vida.