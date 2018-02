Peeping Tom encerram este sábado o Festival GUIdance

Sofia Teixeira Santos Ontem às 20:56 Facebook

Para encerrar o GUIdance - Festival de Dança Contemporânea de Guimarães, a companhia belga Peeping Tom apresenta este sábado o espetáculo "Vader". Os bilhetes estão, há muito, esgotados.

A multipremiada companhia de dança Peeping Tom encerra este sábado, dia 10, a oitava edição do GUIdance - Festival Internacional de Dança Contemporânea, em Guimarães.

Depois de apresentar a segunda parte da trilogia "Moeder" (mãe) no 12.º aniversário do Centro Cultural de Vila Flor (CCVF), a companhia belga regressa a Portugal com "Vader" (pai). Encenada por Franck Chartier, esta é a primeira parte da trilogia em torno da família, que terminará na primavera do próximo ano com "Kind" (filho).

"Vader" foi premiada em 2014 pelo Teatro Pfalzbau, em Ludwigshafen, na Alemanha, e já venceu prémios de melhor coreografia na Bélgica, na Holanda e em Espanha.

"Vader" reflete sobre a decadência, o vazio, a indiferença e a fúria a que estamos sujeitos quando a vitalidade nos abandona, socorrendo-se, ainda assim, de algum humor - e humor desconcertante. A ação passa-se num cenário que nos remete para um lar de idosos, muito semelhante a uma cave, um lugar onde somos muitas vezes deixados ao abandono.

A peça, que é para maiores de 12 anos e dura 90 minutos, sem intervalo, é um retrato de um lugar que nos remete para a solidão no fim da vida. O espetáculo realiza-se no grande auditório do CCVF às 21.30 horas e os bilhetes, que custavam 10 euros, já se encontram "esgotados há vários dias", segundo a assessoria do CCVF.