Pequenos cantores da Maia atuam no JN

O Coral dos Pequenos Cantores da Maia atua na redação do JN. O concerto tem transmissão em direto no site, no Facebook e no Instagram do jornal.

O Coral Infantil Municipal dos Pequenos Cantores da Maia canta já desde 1991. Desde então, nunca mais parou. Tem um currículo com vários álbuns de originais e participam em diversas iniciativas, como a do ano passado para angariação de fundos para a população afetada pelos incêndios, em Pedrógão Grande.

Desde a sua fundação já passaram pelos bancos da sala de ensaios do coro várias centenas de crianças oriundas de todas as freguesias do concelho da Maia, com a oportunidade de se incluírem no mundo artístico da música sem que os pais tenham qualquer encargo financeiro.

Ao longo das mais de duas décadas de vida foram muitos os momentos de alegria e de orgulho que se inscreveram nas páginas da história dos Pequenos Cantores da Maia. Os pequenos artistas foram responsáveis pela promoção do nome da sua terra em inúmeros programas de televisão, nas rádios nacionais e com reportagens sobre a atividade do grupo em jornais e revistas.

Em dezembro de 2016 lançaram o duplo álbum "25 anos 25 canções", reunindo numa coletânea a os seus melhores 25 êxitos originais.

Recentemente concluíram as gravações do seu novo projeto de educação para o desenvolvimento sustentável "a minha escola é o planeta", que será lançado em 2019, ano em que a Maia comemora os 500 anos do Foral concedido por D. Manuel I, em 1519.