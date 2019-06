Perfume atuam ao vivo no estúdio do JN

Hoje às 10:13 Facebook

A banda portuguesa Perfume vai atuar ao vivo, esta quarta-feira, no estúdio do JN, a partir das 15.30 horas. O showcase vai ser transmitido em direto no Facebook.

Perfume é uma banda constituída por Tozé Santos, na voz e guitarras, Nelson Reis no baixo, Rui Fernandes nos teclados e saxofone e Jorge Sousa na bateria e percussões.

Após uma década de sucessos radiofónicos, dos quais se destaca "Intervalo", para o qual convidaram Rui Veloso, os Perfume estão de volta, desta vez para uma digressão, que vai percorrer o país e as comunidades portuguesas, com os maiores sucessos e dois novos singles, em toada acústica.