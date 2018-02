Periferias leva artes performativas a Sintra

Ana Vitória Hoje às 16:36 Facebook

O Periferias, festival de artes performativas dedicado à lusofonia e aos novos talentos de regiões dentro e fora de Portugal, decorre de 1 a 11 de março em vários espaços de Sintra.

Ao longo de onze dias a programação do festival Periferias, promovido pela Associação Cultural Chão de Oliva, aposta na união de povos e culturas diferentes, através de uma oferta variada de espetáculos de teatro, música ao vivo, dança, marionetas, exposições, oficinas, contos, feira do livro de artes performativas, entre outros.



Dando destaque aos países de língua portuguesa, este ano a 7ª edição do festival junta companhias portuguesas vindas de regiões como Águeda, Covilhã, Vila Franca de Xira, Gondomar, e companhias internacionais de Guiné-Bissau e do Brasil, e ainda destaque para artistas afrodescendentes de Cabo Verde, Guiné, Guiné Equatorial e Angola.

Duas companhias de teatro espanholas juntam-se ainda pela primeira vez ao Periferias, expandindo a diversidade de culturas dos espetáculos.

Nuno Correia Pinto, presidente da Direção do Chão de Oliva, explica que "através do Periferias queremos estabelecer relações de aprendizagem e partilha entre diversas culturas e promover a inclusão, apostando numa oferta nacional e internacional nos espetáculos do festival, com o melhor das artes performativas vindas de outras zonas periféricas".

As novidades deste ano incluem ainda, no âmbito da formação, uma oficina de inclusão para crianças e jovens com necessidades especiais, levado a cabo por formadores regulares no serviço educativo da Fundação Calouste Gulbenkian.



Além da tradicional Casa de Teatro de Sintra, do MU.SA, e das ruas da vila, este ano os vários espetáculos e atividades estão também espalhados por novos palcos, como o Centro Cultural Olga Cadaval e o Palácio de Queluz, que irá acolher uma homenagem à ópera da autoria do grupo Inestética, vindo de Vila Franca de Xira.

Entre os espetáculos do festival há a destacar, no dia de abertura, "Luto", um texto de Rui Neto e criação e interpretação de Beatriz Silva. No dia seguinte cabe ao Astra Teatro, da Covilhã, apresentar "Paradjanov ou a Celebração da Vida". Dia 4, a companhia espanhola Guirigai, apresenta "Un Encuentro com Miguel Hernandez".

Dia 8, o português Miguel Wiborg apresenta o monólogo "O Homem da Guitarra", de Jon Fosse.

Esta sétima edição do periferias destaca ainda a presença do artista Welket Bungué, da Guiné-Bissau, que, dia 9 traz até Sintra o espetáculo "Tchon di Balanta". E dia 10, será a vez do angolano Giovanni Lourenço, apresentar a sua performance "Preta", que parte das memórias do criador, do período em que nos anos 90, chegado de Luanda, passou a viver no Bairro do Fim do Mundo, no Estoril.

Por fim, dia 11, o último espetáculo é uma co-criação da Companhia de Teatro de Sintra e do grupo de Teatro Oprimido, da Guiné-Bissau. O texto é de Abdulai Silá e a adaptação, dramaturgia e encenação é de João de Mello Alvim.

Ao nível musical o destaque vai para os "Reportório Osório" que, dia 1, irão desfiar as suas histórias pessoais recheadas de humor. E, dia 3, é de não perder a adaptação inédita para ópera do poema "Tabacaria", de Álvaro de Campos, para barítono, soprano e ensemble. A criação é da companhia Inestética, de Vila franca de Xira.

Os preços dos bilhetes do festival variam entre os 7,50 e os 12,50 euros, consoante o espaço do espetáculo, existindo vários descontos disponíveis grupos, jovens, entre outros. Alguns dos espetáculos têm entrada gratuita.