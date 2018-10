Peter Hook atua em abril em Portugal

Hoje às 14:11 Facebook

O músico britânico Peter Hook terá três concertos em abril em Portugal, nos quais tocará temas dos Joy Division e dos New Order, dois grupos nos quais foi baixista e cofundador, foi hoje anunciado.

No regresso a Portugal, acompanhado dos The Light, Peter Hook atuará a 12 de abril na Aula Magna (Lisboa), no dia seguinte no Teatro Municipal da Guarda e no dia 14 na Casa da Música (Porto).

As três datas inserem-se na segunda edição do Fusion Arts Fest, organizado pela promotora Lemon e que consiste na realização de vários concertos e espetáculos em diferentes cidades durante alguns meses.

Este ano, entre fevereiro e maio, no âmbito do Fusion Arts Fest aconteceram concertos de nomes como Orchestral Manouvres in the Dark, Milky Chance e The Jesus and the Mary Chain.

Mastodon fecham nova digressão em fevereiro em Lisboa

O grupo norte-americano Mastodon vai estar a 17 de fevereiro na Sala Tejo da Altice Arena, em Lisboa, no fecho de uma digressão europeia, foi hoje anunciado.

Dois anos após a última atuação em Portugal, os Mastodon contam apresentar o mais recente álbum, "Emperor of Sand", de 2017, com o qual andarão em digressão pela Europa.

Com "Emperor of Sand", os Mastodon - formados há 18 anos em Atlanta - venceram este ano um prémio Grammy de "Melhor Performance de Metal".

Em homenagem ao antigo 'manager' do grupo, Nick John, que morreu de cancro de pâncreas, os Mastodon decidiram que os promotores de cada espetáculo da digressão devem fazer doações para uma de três instituições de investigação sobre aquela doença, escolhidas por eles.