O realizador Peter Jackson está a trabalhar num documentário com imagens que registaram o processo de gravação do último álbum que os Beatles editaram, "Let it be".

O realizador neo-zelandês, responsável pela trilogia do "Senhor dos Anéis", está a recorrer a 55 horas de filme não utilizado no documentário, de 1970, realizado por Michael Lindsay-Hogg, com o mesmo nome do álbum.

Segundo a produção, as imagens que Jackson está a trabalhar mostram uma dinâmica diferente da narrativa que acabou por prevalecer na história da música popular, que garantia que as tensões entre os membros da histórica banda eram já muito altas. O disco acabou por ser lançado já depois da separação.

"Fiquei aliviado por descobrir que a realidade é muito diferente do mito", afirmou o realizador em comunicado enviado à imprensa. "Depois de rever todas imagens e áudio que Michael Lindsay-Hogg gravou 18 meses antes deles terem acabado, acho que é simplesmente um tesouro histórico fantástico. Claro, há momentos com drama - mas nada da discórdia que o documentário [original, de 1970] ficou associado. Observar o John, o Paul, o George e o Ringo a trabalhar juntos, a criar músicas que se tornaram clássicas, não é apenas fascinante, é também divertido e que permite entrar na intimidade" da banda.

O objetivo é dar aos fãs da banda uma experiência do tipo "mosca na parede", que permite observar o processo criativo de uma das bandas mais importantes da história.

As gravações foram feitas em 1969 e foram feitas para um documentário televisivo, que acabou por se transformar numa longa documental com o mesmo nome do disco.

A banda terá ficado descontente com o resultado final, que terá dado demasiado ênfase às discordâncias entre os músicos na fase inicial das gravações de "Let it be". Pelo que se percebe, Peter Jackson irá refazer o documentário das sessões de gravação, que culminaram num concerto improvisado no telhado do edifício da editora discográfica dos The Beatles, a Apple, e que se tornou mítico: foi um momento que apanhou os londrinos de surpresa e que acabou por ser o último concerto dado pelo grupo de Liverpool. Foi a 30 de janeiro de 1969, faz hoje 50 anos.

A ideia do realizador é usar as técnicas modernas de recuperação de película, que tiveram resultados impressionantes com o último documentário produzido por Jackson "They shall not grow old", que resgatou uma série de imagens de arquivo sobre a I Guerra Mundial.

Ainda assim, e por temer acusações de que está a tentar reescrever a história dos The Beatles ,vai ser também, logo que a sua nova versão seja estreada, lançada uma versão restaurada do documentário inicial.