Peter Murphy detido na Suécia

O músico Peter Murphy foi detido, esta quarta-feira, na Suécia, na sequência de um incidente durante um concerto, em Estocolmo, na Suécia.

Quase no fim do concerto, irritado com o feedback dos auriculares, Peter Murphy, de 61 anos, começou a atirar copos e garrafas de água aos fãs, acabando por ferir um deles. O espetador teve de ser hospitalizado. E o espetáculo foi interrompido.

Já na rua, o músico britânico foi abordado pela polícia, agredindo um dos agentes da autoridade com um estalo. Foi imediatamente imobilizado e detido.

A sala de espetáculos considerou o incidente "inaceitável" e apelou a todos os fãs feridos que façam queixa do músico que esteve recentemente em Portugal para três concertos de celebração dos 40 anos dos Bauhaus, no Porto, em Lisboa e em Vilar de Mouros.