Peter Serrado ao vivo na redação do Jornal de Notícias

O luso-canadiano Peter Serrado vai estar em direto a partir das 15.30 horas no Facebook e no Instagram do JN.

Peter Serrado nasceu em Toronto, no Canadá, mas tem ascendência portuguesa e fala português. Tornou-se conhecido em fevereiro do ano passado quando participou na qualificação portuguesa para a Eurovisão tendo chegado à final.

O seu álbum de estreia com o tema "Sunset & The City" apresenta-se em nome próprio. Está em Portugal para dar a conhecer o seu trabalho em vários concertos e programas de televisão.