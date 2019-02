Philippe Vergne é o novo diretor do Museu de Serralves

JN Hoje às 14:14 Facebook

O Conselho de Administração da Fundação de Serralves nomeou o francês Philippe Vergne para o cargo de Diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves. Philippe Vergne assumirá as suas novas funções em abril de 2019.

Vergne, 52 anos, era o diretor do Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles (MOCA), onde termina funções em março, depois de ter sido anunciado, em maio do ano passado, que não iria renovar o seu mandato.

Na altura, o anúncio do MOCA veio na sequência de uma polémica que abalou o museu. Em março, Vergne tinha despedido a curadora principal do museu, Helen Molesworth, uma decisão que lançou ondas de choque na comunidade artística, e um "embaraço para o museu", como sublinhou o "The New York Times" na altura. A razão para o despedimento não foi revelada.

Segundo comunicado de Serralves, Philippe Vergne tem "uma experiência de 25 anos de liderança em várias instituições internacionais" e foi escolhido, como aliás tinha sido anunciado, na sequência de um processo de seleção internacional, com entrevistas a candidatos de várias partes do mundo".

O Conselho de Administração de Serralves acrescenta ainda ter sido "assessorado por um grupo de prestigiados diretores de museus", como Frances Morris, Diretora do Tate Modern, em Londres, Suzanne Cotter, Diretora do MUDAM, no Luxemburgo ou Jochen Volz, Diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo.

"Philippe Vergne junta-se a Serralves com um profundo conhecimento da arte e cultura contemporâneas bem como da gestão de museus. Philippe Vergne, um notável curador, traz uma visão artística sólida e inspiradora não só para o Museu e para a Coleção, mas também para o extraordinário património da Fundação de Serralves e do seu parque histórico", sublinha a presidente do Conselho de Administração de Serralves, Ana Pinho.

Vergne licenciou-se em direito na Universidade Pantheon-Assas, Paris II, e em arqueologia e história de arte moderna pela Universidade de Paris IV, Sorbonne, onde continuou os seus estudos em história de arte, obtendo um mestrado e um Diplôme d"Etudes Approfondies.

Em 2014, Vergne foi condecorado com a Légion d"Honneur em reconhecimento pelos seus 24 anos de serviço à arte. Philppe Vergne recebeu ainda a distinção de Chevalier dans l"Ordre des Arts et des Lettres, concedida pelo governo francês em 2004.