Phillipe Vergne: de Los Angeles para o Museu de Serralves  

Catarina Ferreira Hoje às 15:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Francês substitui João Ribas à frente dos destinos da instituição de arte contemporânea do Porto

Cinco meses depois da surpreendente demissão de João Ribas da direção do Museu de Arte Contemporânea de Serralves e das polémicas que se seguiram, a instituição tem finalmente um novo diretor. O escolhido é Phillipe Vergne, o curador francês que estava a dirigir o MoCA (Museum of Contemporary Art), em Los Angeles, EUA, nome que já circulava nos corredores da Fundação e que foi ontem confirmado.

Segundo Serralves, foi escolhido na sequência de um processo de seleção internacional, com assessoria de um grupo de "prestigiados diretores de museus" de todo o Mundo. Em comunicado, o francês sublinha ser "uma honra fazer parte de um museu cujo compromisso para com a comunidade artística internacional, nas suas várias disciplinas, é contínuo e rigoroso".

Vasto currículo

Phillipe Vergne foi diretor do Musée d"Art Contemporain, em Marselha, de 1994 até 1997, com trabalho que marcou essa época em França. "É um curador muito conceituado e muito respeitado. Nos primeiros anos, acompanhei a carreira dele, em França, e fez duas exposições que me marcaram muito enquanto jovem estudante de História de Arte", recorda ao JN Nuno Faria, curador e diretor do Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG). "Poésure et peintrie" e "L"art au corps", duas exposições que fez no museu marselhês, eram "absolutamente extraordinárias", acrescentou.

Igual opinião tem José Emídio, presidente da Cooperativa Árvore, membro fundador "por natureza" de Serralves. "Estamos contentes. Phillipe Vergne é uma personalidade com muita experiência. Tem uma dimensão e uma trajetória inquestionáveis". Qualidades reconhecidas também por João Fernandes, subdiretor do Museu Rainha Sofia, em Madrid. Fernandes, que foi diretor do Museu de Serralves entre 2003 e 2013, já colaborou com Philippe Vergne e salientou, à Lusa, que se trata de "um bom programador, uma pessoa que organizou exposições relevantes, que merece o respeito da comunidade artística e profissional no mundo da arte".

O francês tem um currículo vasto. Foi curador sénior do Walker Art Center, em Minneapolis, EUA, de 1997 a 2005. Foi também cocurador, em 2006, da Whitney Biennial e, em 2008, tornou-se diretor da Fundação Dia Art, em Nova Iorque, até 2014, ano em que se tornou diretor do MoCA. Vergne foi ainda condecorado com a Légion d"Honneur em reconhecimento dos seus 24 anos de serviço à arte e é também Chevalier dans l"Ordre des Arts et des Lettres.

Contactado, o Ministério da Cultura, que nomeia dois membros da Administração de Serralves, não quis comentar a escolha.

Polémica saída do cargo anterior no MoCA

A saída de Vergne do Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles (MoCA) esteve envolta em polémica. Em maio de 2018, o museu anunciou que o seu diretor, nomeado em 2014, não iria renovar o mandato, que acabaria em 2019. Vergne tinha demitido a curadora principal, Helen Molesworth, uma decisão não explicada publicamente, que causou choque na comunidade artística e que o "The New York Times", considerou ser um "embaraço para o museu".

O homem que se apaixonou pela arte de Dalí

Nasceu em Troyes, França, e é casado com Sylvia Chivaratanond, uma importante curadora. O seu gosto pela cultura começou quando a mãe, historiadora de arte, o levou a ver uma exposição de Salvador Dalí no Centro Pompidou, em Paris. É licenciado em Direito na Universidade Pantheon-Assas, Paris II, e em Arqueologia e História de Arte Moderna pela Universidade de Paris IV, Sorbonne, onde obteve um mestrado e um "Diplôme d"Etudes Approfondies".