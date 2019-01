Pianista Nuno Ventura de Sousa ao vivo na redação do JN

Hoje às 10:28 Facebook

O pianista Nuno Ventura de Sousa atua ao vivo na redação do JN, esta terça-feira, pelas 14.30 horas.

O miniconcerto, o primeiro de uma parceria entre a Casa da Música e o JN, vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram.

Nuno Ventura de Sousa é o jovem pianista que abre o Ciclo de Piano 2019 da Casa da Música, no Porto, esta terça-feira, pelas 21 horas.

Vencedor de cerca de 40 concursos nacionais e internacionais, o músico portuense de 22 anos diplomou- se recentemente na Universidade do Norte do Texas sob a orientação do reputado pianista Vladimir Viardo, e realiza neste momento o mestrado em Viena com outra figura lendária, Jiracek von Arnim.

Após numerosos recitais na Europa, EUA e Japão, regressa à Casa da Música com duas obras de grande envergadura, verdadeiros monumentos do repertório para piano: a Sonata D.960, uma das últimas obras que Schubert compõe antes de morrer, e a Sonata de Nikolai Medtner, dedicada pelo grande compositor russo ao seu amigo Sergei Rachmaninoff, que rapidamente reconheceu a sua qualidade extraordinária.