Pintura de Picasso roubada foi encontrada 20 anos depois

O quadro "Busto de Mulher" de Pablo Picasso, roubado em 1999, foi encontrado em Amesterdão por um investigador de arte holandês, no inicio do mês de março. A informação foi confirmada pela Agência Efe, esta terça-feira.

Depois de passar por dezenas de mãos durante as últimas duas décadas, o retrato pintado em 1938, com um valor estimado de 25 milhões de euros, foi encontrado por Arthur Brand, apelidado de "Indiana Jones do mundo da arte". Após comprovada a autenticidade da obra de arte, a mesma foi entregue à atual proprietária, uma companhia de seguros.

A pintura foi roubada na Ilha do Coral, em França, num iate pertencente a Abdul Mohsen Abdulmalik, um milionário saudita proprietário da obra de arte na época, após adquiri-la nos anos 80 na Galeria Pace, em Nova Iorque.

Apesar de as autoridades francesas darem o caso como encerrado, a procura pelo quadro foi retomada, em 2015, quando Arthur Brand descobriu que a obra de arte de Picasso estava a circular entre criminosos, na Holanda. Quatro anos depois, foi abordado por dois intermediários que lhe entregaram a pintura.

"Dois representantes de um empresário holandês entraram em contacto comigo, afirmando que o cliente deles tinha a pintura", contou Arthur Brand, citado pela BBC News. "Ele achava que a obra de Picasso fazia parte de um acordo legítimo. Acontece que o acordo era legítimo porém o método de pagamento não era", acrescentou.

A recuperação da obra de arte foi uma nova vitória para o "Indiana Jones do mundo da arte" que, no ano passado, devolveu ao Chipre um mosaico com mais de 1600 anos e, em 2015, encontrou as duas estátuas de bronze conhecidas como "Cavalos de Hitler", do artista nazi Joseph Thorak.

A obra "Busto de Mulher", também conhecida como retrato de Dora Maar, ficou pendurada na casa de Picasso até morrer, em 1973. A musa inspiradora do pintor, Theodora Markovitch, nasceu em 1907 e morreu em 1997, aos 89 anos de idade, e teve um relacionamento com Picasso, entre 1936 e 1943.