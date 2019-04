Pixies anunciam digressão mundial com passagem por Lisboa em outubro

Hoje às 11:48 Facebook

A banda norte-americana Pixies vai regressar a Lisboa para um concerto de apresentação do novo álbum no Campo Pequeno, no dia 25 de outubro.

O novo disco, a ser lançado em setembro, será o oitavo álbum de estúdio de Pixies, e o segundo da banda desde que o baixista Paz Lenchante ocupou a vaga deixada por Kim Deal.

O álbum foi gravado em dezembro de 2018 na Dreamland Recordings em Nova Iorque, com o produtor Tom Dalgety, também responsável pelo disco "Head Carrier", de 2016.

Black Francis, Joey Santiago, David Lovering e Paz Lenchantin regressam à estrada após dois anos de pausa, com uma digressão mundial que passará por 33 cidades e 16 países europeus.

Além de apresentar o mais recente álbum, a banda promete "passar pelo seu repertório mais antigo, e tocar alguns dos temas mais emblemáticos da sua carreira", como "Where is My Mind", "Here Comes Your Man" e "Monkey Gone to Heaven", anunciou a promotora do concerto em Portugal, Everything Is New.

A banda referiu que não irá guiar-se por uma 'setlist', mas improvisar consoante o ambiente da sala e do público presente. David Lovering explicou, citado em nota de imprensa: "O melhor é quando sentes que a próxima música deve ser baseada na atmosfera da sala. Isso é realmente, em última análise, o que pretendemos, ler a sala e poder fazer a escolha certa".

Os norte-americanos regressam a Portugal após atuações no Coliseu do Porto e no festival Alive, em 2016, onde apresentaram o álbum "Head Carrier", o sétimo da discografia da banda.

Os bilhetes começarão a ser vendidos esta sexta-feira, 05 de abril, a um preço que vai de 35 a 45 euros. Haverá um limite de compra de quatro bilhetes por pessoa.