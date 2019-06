Plataforma das artes performativas arranca esta quarta-feira

Hoje às 11:18 Facebook

Um total de 18 criações de artistas portugueses nas áreas da dança, teatro e performance vai ser apresentado em Montemor-o-Novo (Évora), entre esta quarta-feira e sábado, a cerca de 100 programadores culturais, nacionais e estrangeiros.

O conjunto de criações integra a programação da 6.ª edição da Plataforma Portuguesa de Artes Performativas (PT.19), promovida pela estrutura transdisciplinar O Espaço do Tempo, liderada pelo coreógrafo Rui Horta e sediada na cidade alentejana de Montemor-o-Novo.

A plataforma, de caráter bienal e que assinala este ano uma década de existência, quer contribuir para uma maior difusão das artes performativas contemporâneas com "assinatura" portuguesa, mostrando-a aos programadores culturais.

"Os programadores, como diretores de festivais e de teatros, são o nosso público-alvo, sobretudo os internacionais", embora também já participem na plataforma "muitos portugueses", destacou Rui Horta.

Para esta 6.ª edição, o júri, "com grande qualidade" e constituído "por 11 pessoas com diferentes pontos de vista, foi selecionando obras e chegou ao fim com um total de 18" criações de dança, teatro e performance, explicou.

"A Plataforma Portuguesa de Artes Performativas é uma seleção de algumas das mais interessantes e das melhores obras que foram estreadas, nos últimos dois anos, em Portugal", resumiu o coreógrafo.

Ao longo destes quatro dias de programação na cidade alentejana, "estas 18 obras são vistas por estes programadores, que vêm à PT.19 como se fosse uma mostra, para depois levarem estas criações para o seu próprio país", frisou.

Os artistas desta edição são André Uerba, Cristina Planas Leitão, Tânia Carvalho/Grupo Dançando com a Diferença, Filipe Pereira & Teresa Silva, Flora Detraz, Henrique Furtado Vieira & Chiara Taviani, Hotel Europa (André Amálio e Tereza Havlickova), Jonas & Lander, Lígia Soares/Rita Vilhena/Diogo Alvim, Marco Da Silva Ferreira, Marco Martins, Mónica Calle, Pedro Penim, Sofia Dias & Vítor Roriz, Sónia Baptista, Tiago Barbosa, Tiago Cadete e Tânia Carvalho.

Diariamente, há espetáculos distribuídos por diversos espaços culturais em Montemor-o-Novo, uns só abertos a um público profissional, outros também ao público em geral.

"Boa parte dos espetáculos, os do horário noturno, é aberta à população. São sempre gratuitos e, para assistirem aos das 18, 21:30 e 23 horas, os interessados só precisam de contactar o Posto de Turismo e reservar previamente o bilhete", convidou Rui Horta.

Em 2009, aquando da estreia da Plataforma Portuguesa de Artes Performativas, Rui Horta afirmava à Lusa que existia em Portugal, nessa altura, "bastante e muito interessante criação" artística, mas também "um grande défice de circulação das obras" no país e no estrangeiro.

Passados estes 10 anos, o panorama no país "está muito melhor" e Portugal tem hoje "uma dinâmica de internacionalização notável", o que "faz com que os artistas tenham muito mais janelas de oportunidade" para dar a conhecer o seu trabalho.

"E, embora existam outras ferramentas pelo país, a plataforma é uma das ferramentas que contribuiu muito para esta internacionalização de muitos artistas. Juntámos aqui uma grande família de programadores internacionais importantes, grandes diretores e de estruturas de referência, mas conseguindo manter uma plataforma com uma certa intimidade", afirmou.

Uma filosofia e uma estratégia que "funcionam no Alentejo e em Montemor-o-Novo", mas sem que a plataforma seja "um ovni", tendo antes crescido como "algo orgânico e integrado" no meio, frisou o coreógrafo.