"Poderia ter acontecido a qualquer um", diz substituta de Piçarra sobre plágio

Susana Travassos, a cantora que vai passar a integrar o núcleo de artistas que vão aturar na final do Festival da Canção, depois da desistência de Diogo Piçarra, já reagiu à polémica sobre o alegado plágio, manifestando "empatia" e "apoio" ao colega de profissão.

"Qualquer pessoa que escreva canções, especialmente na música popular, sabe que o que aconteceu ao Diogo Piçarra poderia ter acontecido a qualquer um de nós", começou por escrever Susana Travassos, intérprete do tema "Mensageira", escrito por Aline Frazão, que vai assumir o lugar deixado por Piçarra, na final do Festival da Canção.

"Ficamos tristes por ele mas, diante de um cenário onde as redes sociais fazem, mais uma vez, o seu leviano papel de coroar ou destruir, o Diogo tomou uma decisão corajosa", apontou, exaltando o "percurso e talento" do artista e parabenizando a RTP pelo "trabalho notável" que tem feito com o programa.

Diogo Piçarra anunciou, na terça-feira, que já não vai participar no Festival da Canção, na sequência da polémica sobre plágio em que se viu envolvido, com o tema "Canção do fim", que apresentou na última semifinal do programa, no passado domingo.

Em causa está uma alegada cópia da canção gospel "Open Your Eyes", do norte-americano Bob Cull, que é a versão original do tema "Abre os Meus Olhos", inserido no disco Cânticos do Reino vol. II, da Igreja Universal do Reino de Deus, que começou a circular nas redes sociais, depois da atuação de Piçarra.

Na mensagem em que anunciou a desistência, no Instagram, o cantor garantiu, como já havia feito, que está de "consciência tranquila e cabeça erguida". Dois dias antes, já tinha afirmado, em comunicado, que "nunca participaria num concurso nacional com a consciência de que estava a plagiar uma música da Igreja Universal".