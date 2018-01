Polícia investiga ator Steven Seagal por agressão sexual

Ontem às 23:11 Facebook

A polícia de Los Angeles está a investigar o ator norte-americano Steven Seagal por agressão sexual.

Steven Seagal, que tem protagonizado filmes de ação, foi acusado de abuso e assédio sexual por várias atrizes, noticiou, esta sexta-feira, a revista "The Hollywood Reporter".

O portal The Wrap, especializado em notícias do mundo do espetáculo, publicou na quinta-feira um artigo em que uma mulher, Regina Simons, alega que foi violada pelo ator na casa deste quando tinha 18 anos.

Regina Simons participou como figurante num dos filmes de Seagal, "Em terreno selvagem", de 1994.

Outros atores de Hollywood, como Kevin Spacey, Dustin Hoffman e James Franco, foram acusados de agressão sexual, depois de o escândalo ter estalado com as acusações de assédio feitas ao produtor Harvey Weinstein.

No domingo, a gala dos Globos de Ouro foi marcada por protestos contra o assédio sexual sobre as mulheres em Hollywood, com os artistas a desfilarem de negro na passadeira vermelha.