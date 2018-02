Política, terror e artes marciais no Fantasporto

Ontem às 23:22 Facebook

Filmes já premiados e duas produções coreanas marcam esta terça-feira o Fantasporto, que decorre no Teatro Rivoli, no Porto, até quatro de março.

"The chamber", do dinamarquês Milad Alami, fala do drama da integração dos emigrantes na Europa. O filme recebeu o Prémio de Melhor Realização no Festival de Chicago, e foi também distinguido como melhor filme nos festivais de Tiblisi, San Sebastian e Varsóvia. Será exibido às 15 horas. Já a estreia na realização de Norbert Keil, com "Replace", valeu-lhe o Mèliès de Prata no Festival de Bruxelas. Coprodução canadiana e alemã, o filme conta a história de Kira, cuja pele envelhece rapidamente e começa a cair. A solução deixa antever momentos indigestos, pois passa por substituí-la pela pele de outras mulheres. Para conferir às 17 horas.

As sessões da noite, no Grande Auditório, trazem duas propostas da Coreia do Sul, país que tem revelado vários cineastas no Fantasporto. Às 19 horas, será projetado "True Fiction", de Jin-Mook Kim, filme que questiona a ambição política e o poder absoluto. O seu argumento faz lembrar "Fargo", dos irmãos Cohen, segundo a nota do festival. Mais tarde, às 21.30 horas, será a vez de "A day", de Sun-ho Cho, que coloca um pai na situação tortuosa de rever, sob diversos ângulos, o acidente que vitimou a filha. As revelações vão suceder-se a cada repetição.

Fora de competição estão os B-Movies de Taiwan, que serão exibidos no Pequeno Auditório. A retrospetiva inclui "Soul of a demon" e "The best of times", de Chang Tso-Chi (15 horas e 18.45 horas, respetivamente) e "Woman revenger", de Tsai Yang-Ming, filme de 1982 que prova que as artes marciais não são exclusivo de nenhum género (21.15 horas).