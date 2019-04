Pontas negras para os novos cisnes

Hoje às 18:42 Facebook

Maquilhar os sapatos para que mudem de cor pode parecer uma bizarria, mas é um ritual quotidiano nos bastidores das grandes companhias clássicas, com elencos que não são de raça branca. Depois de décadas deste costume, apelidado de "pancaking", a indústria finalmente deu uma resposta e a mítica marca Freed lançou uma nova linha para bailarinos de outras etnias.

A estrela Misty Copeland - a primeira afro-americana promovida a bailarina principal ​​​​​​​da American Ballet Theatre, uma instituição com 75 anos de história -, lembrou numa conferência que "segundo as definições de George Balanchine, as bailarinas deviam ter a cor de uma maçã quando descascada e corpos pré-adolescentes". Mas muito mudou desde a conceção estética do que era um ballet e dos seus protagonistas desde a época de Balanchine, conhecido como o pai do ballet americano.

Ainda assim, o conceito de inclusão demorou a chegar às empresas que fazem vestuário de dança. Os sapatos de pontas foram criados para que, em palco, os bailarinos parecessem descalços e as pernas parecessem ainda mais longas. Como a grande maioria dos bailarinos eram brancos, as meias em tons de rosa pálido e os sapatos da mesma tonalidade serviam o propósito.

O ballet foi criado 200 anos antes dos sapatos de pontas. Os primeiros sapatos de ballet dos quais existem registo, na corte de Luís XIV, em França, eram chinelos de salto alto, difíceis de usar e que limitavam muito os movimentos. Há rumores de que Marie Camargo, do Ballet da Opera de Paris, possa ter sido a primeira bailarina a tirar os saltos dos chinelos. Esses chinelos sem calcanhar são semelhantes aos sapatos de meia ponta, usados atualmente.



Os primeiros bailarinos a subir às pontas fizeram-no com uma invenção de Charles Didelot, em 1795. A sua "máquina voadora" levantava os dançarinos com fios, permitindo uma leveza e qualidade etérea que foram tão bem recebidas que os coreógrafos começaram a procurar formas de incorporar mais trabalhos de pontas nas suas coreografias.

No século XIX, houve uma pesquisa árdua por dançar sem fios e Marie Taglioni é frequentemente creditada como sendo a primeira a fazê-lo, quando dançou pela primeira vez " La Sylphide" em pontas. Os seus sapatos eram de cetim, com solas feitas de couro e os dedos eram reforçados para ajudar os sapatos a segurar a forma. O nascimento dos sapatos modernos é atribuído à bailarina russa Anna Pavlova, que inseriu, para apoio dos és, solas de couro temperado, criando uma espécie de caixa para os dedos. As protagonistas correspondiam todas ao estereótipo da mulher branca, vincado num mundo de forte tradição.

A Ballet Black de Londres, com um elenco exclusivamente composto por bailarinos de cor e asiáticos, lançou o repto ao fabricante Freed, de Londres, marca líder de calçado profissional para bailarinos, para fabricar sapatos de outras cores, tornando-a mais inclusiva. O desafio foi aceite e seguiu-se a fabricação de meias dos mesmos tons, para que se consiga manter a estética visual de membros mais compridos.

Parece um pequeno passo, mas a inclusão passa por admitir a diversidade de pessoas e dar-lhes instrumentos para isso. A Freed existe há 90 anos, o mesmo tempo que demorou a criar sapatos para as novas estrelas do ballet. A parceria da Freed com a Ballet Black está à venda internacionalmente no site da marca.