Porto recebe rastreio para avaliar voz de artistas

A cidade do Porto recebe, de quinta-feira a sábado, o Rastreio Nacional da Voz Artística, promovido pela GDA - Gestão dos Direitos dos Artistas. A iniciativa irá decorrer na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados da Carvalhosa.

O objetivo do rastreio, que consiste num exame às cordas vocais, é assegurar a possibilidade de diagnóstico precoce de várias doenças, entre as quais o cancro da laringe, em regiões onde os artistas não têm acesso a exames específicos. Apesar de dirigida à comunidade artística, a iniciativa é aberta a toda a população, de forma gratuira.

Na quinta-feira, o rastreio começa às 10 e termina às 18 horas, interrompendo-se entre as 13 e as 15 horas. Durante a manhã vão estar presentes alguns rostos conhecidos dos portugueses, como Miguel Guedes (cantor), Valter Lobo (músico), Rute Pimenta (atriz), Emília Silvestre (atriz) Paulo Ribeiro (cantor) e Fernanda do Amparo (cantora).

Na sexta-feira, o rastreio terá lugar durante a tarde, começando às 15 e terminando às 18 horas. Finalmente, no sábado, o rastreio decorrerá entre as 9 e as 13 horas.

A otorrinolaringologista Clara Capucho, conhecida como "Dra. Voz" e premiada nos Estados Unidos, é uma das principais especialistas da área e é a responsável pelos rastreios.

O rastreio resulta de uma parceria entre a GDA, o Ministério da Saúde e o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, cuja Unidade de Voz do Hospital Egas Moniz se distingue como o principal ponto do Serviço Nacional de Saúde na prestação de cuidados de saúde diferenciados na área da voz a artistas portugueses.