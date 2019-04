Porto vai ter palco no Unite Tomorrowland

Hoje às 15:19 Facebook

O Porto foi a cidade escolhida para a realização do "UNITE with Tomorrowland", um evento de um dia sem fronteiras que liga via satélite a Bélgica e o resto do mundo através de uma conexão live do palco principal do festival Tomorrowland.

Os efeitos especiais sincronizados com o espetáculo na Bélgica, combinados com o cenário típico do Tomorrowland e um alinhamento de artistas de peso ao vivo faz do "UNITE with Tomorrowland" um dos eventos de música eletrónica mais populares da Europa.

Ao line up de DJs, nacionais e internacionais, que vão atuar ao vivo no palco do UNITE with Tomorrowland Portugal juntam-se os The Amicorum Spectaculum.

Mais que um evento local, Unite with Tomorrowland é um evento que permite que públicos em diferentes cidades da Europa estejam juntos, numa sincronização via satélite.

O pré-registo está aberto em www.tomorrowland.com onde é possível reservar um lugar no UNITE with Tomorrowland Portugal até ao dia 15 de Abril. Ao efetuar este registo aumentam as hipóteses de garantir a entrada no evento e o bilhete fica mais barato.

Criado em 2005 pelos irmãos Beers, Tomorrowland é o maior festival de música na Bélgica e acontece em Schorre, na cidade de Boom. Famoso pelo seu ambiente, onde não faltam os efeitos especiais e as decorações temáticas anuais, que celebra este ano o 15º. aniversário. Vão juntar-se mais de 1.000 artistas e uma audiência estimada em 400.000 pessoas.

Em Portugal, o evento acontece no Parque Oriental da cidade do Porto, é co-produzido pela UAU e a PEV Entertainment em parceria com a Câmara Municipal do Porto.