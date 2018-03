Portuense de 17 anos desfila pela segunda vez para Saint Laurent

Sara Oliveira Hoje às 16:41 Facebook

Maria Miguel é exclusiva da marca francesa Saint Laurent, que propõe sensualidade e uma nota boémia para o próximo inverno.

Modelo exclusiva da Saint Laurent, a portuense Maria Miguel esteve de novo em destaque no desfile da casa francesa, terça-feira, em Paris. Em mais uma semana de moda, a modelo de 17 anos pisou a passarela montada no Trocadéro por três vezes e com criações mais arrojadas do que aquelas que marcaram a sua estreia, em setembro, quando abriu a passagem da marca de luxo realizada também junto à Torre Eiffel.

Orgulhosa pela aposta, no final, Maria voltou a agradecer ao diretor criativo Anthony Vaccarello por acreditar nela. "És o melhor! Esta coleção é mais do que incrível", declarou, reconhecendo que toda a equipa "foi incrível" no último ano. Desde julho de 2017 que Maria Miguel deixou a Invicta para, na capital francesa, seguir a criação das novas coleções e fazer parte das campanhas da Saint Laurent que nela apostou por ser diferente da modelo comum.

Com um estilo pessoal muito descontraído, foi com a vitória no concurso L"Agence Go Top Model em 2016 que despertou para a moda, ainda numa altura em que o que queria era jogar futebol. Sportinguista ferrenha, Maria Miguel trocou as fintas e golos por outros campeonatos, pois a profissão onde agora se afirma não é compatível com hematomas nas pernas ou contusões.

Neste último desfile, a modelo dividiu atenções com Kaia Gerber, a filha de Cindy Crawford, de 16 anos, sendo notório que o casting se nivelou por uma média de idades baixa.