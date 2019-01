Portugal Film Commision criada até ao final de março

Filipa Silva Hoje às 22:06 Facebook

Twitter

Partilhar

País quer ser destino internacional de filmagens. Projetos aprovados pelo Fundo de Apoio ao Cinema trazem investimento de 25 milhões de euros.

cinema Até ao final de março, deverá estar a funcionar a Portugal Film Commission, um novo organismo sob a alçada do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), que terá a missão de promover o país como destino internacional de filmagens, segundo apurou o JN junto de fonte do Ministério da Cultura. Simplificar procedimentos na obtenção de autorizações ou oferecer um balcão único com serviços online para quem pretenda filmar no país, são algumas das valências da nova entidade, que se articulará com outros organismos do género já existentes à escala local (Porto e Lisboa são exemplos de cidades que já têm as suas comissões dedicadas ao cinema).

Foi no âmbito desta estratégia governamental de captação de investimento e promoção do país através do cinema que foi criado, em junho, o Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema e, dentro deste, o Incentivo à Produção Cinematográfica e Audiovisual. Até ao momento, foram apresentadas 25 candidaturas ao Incentivo, oriundas sobretudo da área do cinema, mas também da televisão (por exemplo, a série de Ivo M. Ferreira, "Sul", que teve o apoio do Global Media Group, proprietário do JN, foi selecionada para uma secção paralela do Festival de Berlim).