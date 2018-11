Miguel Conde Coutinho Hoje às 12:22 Facebook

A ministra da Cultura anunciou, esta terça-feira, que o ministério está a trabalhar com a Google para incluir museus portugueses na plataforma da empresa que permite visitas virtuais.

Graça Fonseca revelou a parceria com a empresa norte-americana, que detém o projeto "Museum Views", esta terça-feira, na audição de apresentação do OE2019, em sede das comissões do Orçamento e da Cultura.