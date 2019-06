Português Marcelino Sambé promovido a bailarino principal do Royal Ballet

Hoje às 12:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O diretor do The Royal Ballet, Kevin O'Hare, anunciou esta sexta-feira que Marcelino Sambé foi promovido a bailarino principal, na temporada de 2019/2020, o escalão mais alto da companhia.

O bailarino português teve um ano fantástico com algumas estreias notáveis, incluindo um deslumbrante desempenho no papel de "Basilio", no "Don Quixote", de Carlos Acosta, e um sincero "Romeu" no "Romeu e Julieta" de Kenneth MacMillan.

O impressionante alcance da sua dança também foi exibido nas suas performances esta temporada, em coreografias como "Les Patineurs", de Frederick Ashton, e "Infra", de Wayne McGregor.

A personalidade também foi distinguida nesta promoção: "tem a personalidade mais maravilhosa que o valoriza tanto para o público quanto para os membros da mesma empresa. Eu sei que todos ficarão encantados com a notícia de sua promoção. Ele tem feito muito desde que entrou para a Companhia na The Royal Ballet School, e estou muito animado em vê-lo progredir para a próxima fase de sua carreira", comentou Kevin o´Hare.

Nascido em Lisboa, Marcelino Sambé juntou-se ao The Royal Ballet em 2012, na The Royal Ballet Upper School.

Foi promovido a primeiro artista em 2014, solista em 2015 e primeiro solista em 2017. Iniciou a sua formação no Conservatório Nacional de Lisboa. Seu repertório com a Companhia inclui Romeu (Romeu e Julieta), Basílio (Don Quixote), Colas (La Fille Mal Garde), Oberon (O Sonho), Hans-Peter / Quebra-Nozes (O Quebra-Nozes), Mercúrio (Romeu e Julieta), Lescaut (Manon) e Benno (O Lago dos Cisnes).

Entre vários prémios de dança, Sambé tem uma medalha de prata no Concurso Internacional de Ballet de Moscovo, em 2008, primeiro prémio no Youth American Grand Prix, em 2009, uma medalha de ouro e um prémio especial no Concurso Internacional de Ballet dos EUA em 2010 e o prémio Dance Europe Award Award for Male Performance. (Clássico) no Critics 'Circle National Dance Awards 2017.