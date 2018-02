Português vence concurso internacional de guitarra

Sofia Teixeira Santos Ontem às 19:52 Facebook

Twitter

Guitarrista português Joaquim Santos Simões tem apenas 22 anos e venceu o 33º. Concurso Internacional de Guitarra "Andres Sagovia", em Espanha.

Joaquim Santos Simões, de 22 anos, ficou em primeiro lugar do 33.º Certamen Internacional de Guitarra Clássica "Andres Sagovia", em Espanha.

O guitarrista coimbrão começou a estudar guitarra com apenas 11 anos na Academia de Música de Espinho e, mais tarde, foi admitido na Universidade Robert Schumann,em Dusseldorf, na Alemanha, onde decorre a sua licenciatura com o renomado guitarrista e professor Joaquín Clerch.

Joaquim Santos Simões já venceu diversos prémios nacionais e internacionais, como o primeiro lugar na categoria V e Premio Revelação no concurso internacional Cidade do Fundão (2011), terceiro lugar no Gredos San Diego International Guitar Competition, em Madrid (2017) e primeiro prémio no Concurso Internacional de guitarra de Guimarães (2015).

O jovem instrumentista tornou-se, este ano, no primeiro português a vencer o prestigiado Certamen Internacional de Guitarra "Andrés Segovia".