Portugueses Diabo na Cruz anunciam fim da banda

Após 11 anos de existência, os portugueses Diabo na Cruz anunciaram que vão terminar a carreira da banda "no final da Tour deste ano".

A banda formada por Jorge Cruz em 2008, frisa ainda, através de um comunicado nas redes sociais, que "o grupo concluirá a Tour sem a presença do vocalista, guitarrista e compositor, Jorge Cruz", explicando que este "fará em breve um comunicado".

No documento, os Diabo na Cruz fizeram, ainda, questão de agradecer aos "fervorosos fãs da banda com quem estabeleceram um vínculo inesquecível".

"A obra de Diabo na Cruz ficará registada em quatro álbuns e um EP de originais, um álbum ao vivo e centenas de concertos por todo o país. A agenda da Tour de 2019 será atualizada brevemente", acrescentam.

Considerados um marco na música nacional pela forma como integraram sonoridades da música tradicional e do rock contemporâneo, os Diabo na Cruz, inspirados pelo tropicalismo e pela música anglo-saxónica, envolveram instrumentos mais tradicionais como a viola braguesa nos padrões sonoros do rock. Jorge Cruz foi sempre o compositor principal, mesmo quando esatva acompanhado de B Fachada, que militou na banda nos primeiros anos do grupo.

Num percurso passado pelos grandes festivais e pelos principais teatros do país, os Diabo na Cruz sagraram-se vencedores na categoria de "Melhor Atuação ao Vivo" nos Portugal Festival Awards, no final de 2015.

Depois de uma longa e desgastante digressão, por causa do álbum anterior, "Diabo na Cruz", editado em 2014, o grupo passou dois anos dedicado a outros projetos e com outros artistas. A banda já tinha anunciado o regresso aos palcos com o novo álbum "Lebre", o terceiro álbum de originais, lançado em outubro do ano passado. "Forte", "Procissão" e "Roque da Casa" são alguns dos temas.